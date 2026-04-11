Công ty chuyển nhầm hàng tỷ đồng tiền lương, nhân viên từ chối trả và cái kết

Thứ Bảy, 06:30, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi vô tình nhận được hàng tỷ đồng tiền lương, nam nhân viên nghỉ việc và từ chối trả lại tiền nhưng đã bị công ty đệ đơn kiện.

The Mirror đưa tin, một nhân viên văn phòng làm việc tại công ty thực phẩm đa quốc gia Consorcio Industrial de Alimentos de Chile thường kiếm được khoảng 500.000 peso (hơn 13 triệu đồng) một tháng. Tháng 5/2022, anh ta bất ngờ được trả 165 triệu peso (hơn 4 tỷ đồng).

Sau khi phát hiện nhầm lẫn, công ty yêu cầu nhân viên này trả lại tiền. Ban đầu, công ty tuyên bố anh ta đã đồng ý trả lại số tiền bị chuyển nhầm trong một cuộc họp với phòng nhân sự. Nhưng ba ngày sau, nhân viên này nộp đơn từ chức mà không trả lại tiền. Công ty sau đó đâm đơn kiện anh này với cáo buộc trộm cắp, dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm.

(Ảnh minh họa)

Nếu bị kết tội trộm cắp, nhân viên này có thể bị phạt tiền và phạt tù tới 540 ngày. Tuy nhiên, vào tháng 9, các thẩm phán ở Santiago, Chile, đã bác bỏ vụ kiện, tuyên bố nhân viên này không trộm cắp nhưng phán quyết rằng đây là một vụ "thu tiền trái phép".

Diario Financiero đưa tin, vì vụ việc không được coi là trộm cắp, tòa án không thể truy tố. Bất chấp phán quyết, công ty cho biết sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý có thể, đặc biệt là kháng cáo xin hủy bỏ, xem xét lại kết luận để quyết tâm đòi lại tiền.

Trước đó, vào năm 2022 cũng tại Chile, một công nhân tại công ty sản xuất thịt Cial vô tình được trả lương cao gấp 286 lần lương thực tế do lỗi kế toán. Khi phát hiện sai lầm, các nhà quản lý nhanh chóng liên lạc yêu cầu trả lại tiền. Anh ta hứa sẽ đến ngân hàng để lấy tiền, nhưng vài ngày sau lại nộp đơn từ chức rồi biến mất. Công ty đang phải nhờ luật sư hỗ trợ lấy lại số tiền bị mất, gọi đó là hành vi biển thủ.

Tương tự, một giáo viên ở Đức đã nghỉ việc 16 năm nhưng vẫn được trả lương đầy đủ trong suốt thời gian đó mà nhà trường không hề hay biết. Giáo viên môn Sinh học và Địa lý đã nghỉ phép vào tháng 8/2009 do mắc bệnh mãn tính và các vấn đề tâm lý. Đáng lẽ cô phải được đánh giá lại sức khỏe sau ba tháng vắng mặt, nhưng điều đó đã không xảy ra, và chế độ nghỉ ốm của cô đã được gia hạn liên tục.

Theo tờ Bild, nữ giáo viên này được cho là nhận được từ 5.051 euro đến 6.174 euro mỗi tháng. Cô đã xoay sở để không bị phát hiện cho đến khi có sự thay đổi ban quản lý vào năm 2024, khi một cuộc kiểm toán nội bộ lật tẩy sự thật.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo The Mirror
VOV.VN - 3 năm sau khi chia tay mối tình đầu, tôi tưởng mình yên ổn để xây dựng gia đình với người con gái yêu tôi, tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Nhưng đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

VOV.VN - Tài xế xe công nghệ tạm dừng nhận cuốc, ứng tiền viện phí và hỗ trợ nữ hành khách nhập viện khi thấy cô rơi vào tình trạng đau đớn, không có người thân bên cạnh.

VOV.VN - Một chút rượu có thể khiến bạn tự tin và cảm xúc dâng cao hơn trong chuyện tình cảm. Nhưng ranh giới giữa “thăng hoa” và “mất kiểm soát” lại rất mong manh nếu không biết điểm dừng.

