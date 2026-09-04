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Những quốc gia nào lâu đời nhất thế giới?

Thứ Sáu, 08:53, 04/09/2026
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VOV.VN - Một trong những quốc gia lâu đời nhất thế giới là San Marino, tên gọi bắt nguồn từ Thánh Marinus, một thợ đá đến từ đảo Rab, thuộc Croatia ngày nay.

Nước nào lâu đời nhất thế giới? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ tìm ra một đáp án duy nhất. Theo ThoughtCo, ba quốc gia dưới đây thường được nhắc đến nhiều nhất khi tìm lời giải cho câu hỏi này.

San Marino

San Marino được thành lập vào ngày 3/9/301. Theo CN Traveller, tên gọi San Marino bắt nguồn từ Thánh Marinus, một thợ đá đến từ đảo Rab, thuộc Croatia ngày nay. Theo truyền thuyết, ông đến núi Titano và xây dựng một nhà thờ tại đây, đặt nền móng cho cộng đồng sau này phát triển thành San Marino.

Núi Titano là một trong những địa danh nổi tiếng của đất nước, với ba tòa tháp cổ nằm trên ba đỉnh núi. Cesta tọa lạc ở điểm cao nhất, Montale nằm trên đỉnh nhỏ nhất, còn Guaita là pháo đài lâu đời nhất trong ba công trình. Trên sườn phía tây núi Titano là thủ đô San Marino với những bức tường thành bao quanh. Năm 2008, trung tâm lịch sử của thành phố cùng núi Titano được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

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San Marino được thành lập vào năm 301. (Ảnh: CN Traveller)

 Theo Encyclopaedia Britannica, San Marino có diện tích 61 km², là quốc gia nhỏ thứ năm thế giới, sau Thành quốc Vatican, Monaco, Nauru và Tuvalu.

San Marino có khí hậu Địa Trung Hải, mùa đông ôn hòa mát mẻ, mùa hè ấm nóng. Lượng mưa chủ yếu tập trung vào mùa đông. Kinh tế quốc gia này chủ yếu dựa vào du lịch và ngân hàng. Một số ngành khác gồm dệt may, điện tử, gốm sứ, xi măng và sản xuất rượu vang. Nông nghiệp tập trung vào lúa mì, nho, ngô, ô liu cùng hoạt động chăn nuôi bò, lợn và ngựa.

Nhật Bản

Theo World Population Review, rất khó xác định chính xác thời điểm những cư dân đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy con người có thể đã sinh sống ở quốc gia này từ khoảng 30.000 năm trước, dựa trên kết quả xác định niên đại của những hiện vật còn lưu lại.

Tương truyền, Thiên hoàng Jimmu là vị vua đầu tiên của Nhật Bản. Ông được cho là hậu duệ của một vị thần trong thần thoại Nhật Bản và nắm quyền ở miền trung nước này vào năm 660 trước Công nguyên. Những câu chuyện về các vị thiên hoàng đầu tiên phần lớn được biết đến qua những truyền thuyết được ghi chép và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, rất khó xác định đâu là sự kiện lịch sử, đâu là truyền thuyết.

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Nhật Bản là một trong những quốc gia thường được nhắc đến trong danh sách các nước lâu đời nhất thế giới. (Ảnh: CN Traveller)

Trung Quốc

Theo History, nhà Thương là triều đại sớm nhất của Trung Quốc được xác nhận qua các ghi chép lịch sử, dù trước đó được cho là đã tồn tại những triều đại khác. Nhà Thương cai trị từ năm 1600 đến năm 1046 trước Công nguyên. Triều đại này được biết đến với những tiến bộ về toán học, thiên văn học, nghệ thuật và công nghệ quân sự.

Theo The Met, sau nhà Thương là nhà Chu. Giai đoạn đầu của nhà Chu được gọi là thời Tây Chu (1046-771 trước Công nguyên). Giai đoạn thứ hai của nhà Chu, được gọi là Đông Chu (770-256 trước Công nguyên), được chia thành hai thời kỳ: Xuân Thu (770-khoảng 476 trước Công nguyên) và Chiến Quốc (475-221 trước Công nguyên). Trong thời Chiến quốc, bảy nước chư hầu lớn mạnh nhất tranh bá. Thời kỳ này kết thúc với việc nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước Công nguyên.

Trung Quốc còn trải qua nhiều triều đại khác trước khi trở thành quốc gia như ngày nay.

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Trung Quốc có lịch sử lâu đời. (Ảnh: CN Traveller)

Theo The Culture Trip, một số quốc gia khác cũng thường xuất hiện trong các danh sách những nước lâu đời nhất thế giới, gồm Hy Lạp, Armenia, Iran, Ethiopia, Bồ Đào Nha, Pháp và Ai Cập.

 

PV/VTC News
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