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Tìm ân nhân cho mình bữa cơm 30 năm trước, người đàn ông quỳ khóc khi nhận tin

Thứ Năm, 10:34, 03/09/2026
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VOV.VN - Mang ơn vì những bữa ăn 30 năm trước, ông Trần nỗ lực tìm ân nhân và cuối cùng cũng có được manh mối, nhưng cái kết khiến ông phải quỳ xuống và bật khóc nức nở.

Ông Trần (sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) gần đây nhờ truyền thông hỗ trợ tìm kiếm tài xế xe tải họ Chu (đến từ Thiên Tân), người từng cứu giúp ông 30 năm về trước.

Theo chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ” (Xiao Li Helps) của Đài truyền hình Hà Nam, vào năm 1997, khi mới 18 tuổi, ông Trần rời quê đến Quảng Đông làm việc nhưng đội ngũ thi công bất ngờ rút đi, khiến chàng trai rơi vào cảnh không một xu dính túi và không nơi nương tựa.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một tài xế xe tải họ Chu tình cờ đi ngang qua đã dang tay giúp đỡ, không chỉ chở Trần đi dọc theo Quốc lộ 107 về tận quê nhà Hà Nam, mà còn lo ăn uống, chỗ nghỉ ngơi suốt hành trình bảy ngày bảy đêm, và cuối cùng đưa chàng thanh niên 18 tuổi đến nhà người thân ở Trịnh Châu.

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Người đàn ông họ Trần nhờ truyền thông hỗ trợ tìm kiếm tài xế xe tải họ Chu từng giúp đỡ ông cách đây 30 năm. (Ảnh: Cắt từ video chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ”)

Nhiều năm qua, ông Trần luôn khắc ghi lòng tốt này và đã tìm kiếm ân nhân suốt nhiều năm, nhưng do sự di chuyển và mất liên lạc nên chưa bao giờ tìm thấy ân nhân. Chia sẻ với chương trình, ông Trần nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của tài xế Chu năm xưa, “tôi đã không có được ngày hôm nay”. Hiện tại ông Trần đã lập gia đình và có một cậu con trai 16 tuổi.

Theo thông tin mà ông Trần cung cấp, vào thời điểm đó, ông Chu khoảng 40 tuổi và là tài xế xe tải của Tập đoàn Giao vận Thiên Tân (Tianjin Jiaoyun Group); ước tính hiện nay ông đã ở độ tuổi từ 65 đến 75.

Nhờ truyền thông hỗ trợ tìm kiếm, gia đình người tài xế tốt bụng cuối cùng cũng được tìm thấy, nhưng tin buồn là ông Chu đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông xảy ra không lâu sau khi giúp đỡ ông Trần. Con trai ông Chu cho biết cha mình từng giúp đỡ rất nhiều người khi còn sống.

Hay tin ân nhân đã qua đời, ông Trần đã quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa liên tục dập đầu bái tạ. Món nợ ân tình kéo dài suốt 30 năm cuối cùng đã không thể trọn vẹn khi cơ hội gặp mặt trực tiếp để nói lời cảm ơn đã vĩnh viễn mất đi. Nhưng dù ông Chu không còn có thể nghe, tấm lòng tri ân của ông Trần cuối cùng cũng đã được bày tỏ.

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Ngọc Minh/VTC News
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