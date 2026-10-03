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Những vật dụng trong bếp tưởng sạch nhưng lại dễ tích tụ vi khuẩn

Thứ Bảy, 06:06, 03/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ nhà vệ sinh hay thùng rác, nhiều vật dụng trong bếp cũng dễ tích tụ vi khuẩn do thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm và tay người. Vệ sinh đúng cách, định kỳ giúp hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn thực phẩm cho gia đình.

Miếng bọt biển rửa chén

Miếng rửa chén thường xuyên tiếp xúc với thức ăn thừa, dầu mỡ và nước trong quá trình làm sạch bát đĩa nên dễ trở thành nơi vi khuẩn phát triển. Đáng lưu ý, nhiều người chỉ xả qua miếng rửa chén sau khi sử dụng mà không làm sạch và làm khô đúng cách.

Sau mỗi lần rửa, nên loại bỏ hết cặn thức ăn, giặt sạch và vắt khô miếng rửa chén. Do vật dụng này khó làm sạch hoàn toàn, cần thay mới định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu xuống cấp, có mùi hoặc bị nhớt.

Thớt

Thớt tiếp xúc trực tiếp với thịt sống, thực phẩm chín và rau củ nên có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách. Việc sử dụng chung một chiếc thớt cho thực phẩm sống và chín còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

nhung vat dung trong bep tuong sach nhung lai de tich tu vi khuan hinh anh 1

Các gia đình nên sử dụng riêng thớt cho thực phẩm sống và thức ăn chín. Sau mỗi lần dùng, cần rửa sạch, làm khô và vệ sinh kỹ các rãnh, vết cắt trên bề mặt. Khi thớt xuất hiện nhiều vết nứt, rãnh sâu hoặc khó làm sạch, nên thay mới.

Bếp gas

Bếp gas thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, thức ăn và khói trong quá trình nấu nướng nên dễ bám bẩn. Các nút điều khiển cũng được chạm vào nhiều lần trong khi chế biến thức ăn nhưng thường không được vệ sinh kỹ.

Sau mỗi lần nấu, nên lau sạch bề mặt bếp, loại bỏ dầu mỡ và thức ăn bám lại. Nút điều khiển, kiềng bếp và những khu vực khó tiếp cận cũng cần được làm sạch định kỳ để giữ vệ sinh và hạn chế tích tụ chất bẩn.

Các hũ gia vị

Các hũ đựng gia vị thường được sử dụng liên tục nhưng lại dễ bị bỏ quên khi dọn dẹp. Trong quá trình nấu ăn, tay người có thể chạm vào nắp hoặc thân hũ sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống, khiến vi khuẩn có cơ hội bám lại trên bề mặt.

nhung vat dung trong bep tuong sach nhung lai de tich tu vi khuan hinh anh 2

Do đó, nên lau sạch bên ngoài các hũ gia vị và đặc biệt chú ý phần nắp, miệng hũ. Với những loại có thể rửa được, cần làm sạch và để khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.

Bồn rửa bát

Bồn rửa bát thường xuyên tiếp xúc với nước, cặn thức ăn và dầu mỡ nên dễ tích tụ chất bẩn, đặc biệt tại lưới lọc và khu vực thoát nước. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, đây có thể trở thành nguồn phát tán vi khuẩn trong bếp. Sau khi rửa bát, nên loại bỏ thức ăn thừa, làm sạch bề mặt bồn và lưới lọc. Khu vực thoát nước cũng cần được vệ sinh định kỳ để hạn chế cặn bẩn và mùi hôi.

Lò vi sóng

Lò vi sóng có thể bị bám dầu mỡ, thức ăn bắn ra trong quá trình hâm nóng, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu lâu ngày không được làm sạch. Đặc biệt, các nút bấm và tay cầm thường xuyên được chạm vào trong quá trình nấu nướng cũng dễ bị bỏ quên khi vệ sinh.

Vì vậy, cần lau sạch bên trong lò sau khi sử dụng, nhất là những vị trí có thức ăn bám lại. Tay cầm và bảng điều khiển cũng nên được lau thường xuyên để hạn chế tích tụ vi khuẩn.

Tủ lạnh

Tủ lạnh chứa nhiều loại thực phẩm nên dễ phát sinh vi khuẩn nếu đồ hỏng, quá hạn hoặc thức ăn thừa để lâu không được loại bỏ. Nên kiểm tra, vệ sinh tủ định kỳ, đồng thời bảo quản riêng thực phẩm sống và thức ăn chín trong hộp kín để hạn chế nhiễm khuẩn chéo.

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Những món đồ chứa nhiều vi khuẩn

VOV.VN - Có rất nhiều thứ xung quanh bạn luôn ở trong trạng thái không sạch sẽ do thói quen không dọn dẹp thường xuyên. Hẳn bạn sẽ phải bất ngờ vì những thứ dưới đây còn có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả nhà vệ sinh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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