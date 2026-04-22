Nước lá khế để tắm có thực sự tốt như lời đồn? Sự thật ít người biết

Thứ Tư, 06:07, 22/04/2026
VOV.VN - Lá khế từ lâu được dân gian sử dụng như một loại thảo dược hỗ trợ các vấn đề ngoài da. Tuy nhiên, tắm nước lá khế có tác dụng gì, hiệu quả ra sao và có an toàn hay không vẫn là băn khoăn của nhiều người.

Tắm nước lá khế có tác dụng gì?

Lá khế có vị chát nhẹ, tính mát, thường được dân gian sử dụng với mục đích thanh nhiệt, làm dịu da và giảm ngứa. Theo kinh nghiệm truyền miệng, tắm nước lá khế có thể mang lại một số lợi ích như sau:

Giảm ngứa, mề đay, dị ứng da

Lá khế thường được dùng khi da bị ngứa hoặc nổi mề đay. Theo kinh nghiệm dân gian, các thành phần như tanin và saponin trong lá khế có tác dụng kháng viêm nhẹ, giúp làm dịu cảm giác nóng rát và giảm ngứa do dị ứng ngoài da.

Hỗ trợ trị rôm sảy

Trong y học cổ truyền, lá khế được xem là thảo dược có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc. Vì vậy, khi bị rôm sảy trong mùa nóng, nhiều người sử dụng nước lá khế để tắm nhằm làm dịu da, giảm đỏ và hạn chế cảm giác ngứa ngáy.

Lá khế từ lâu được dân gian sử dụng như một loại thảo dược hỗ trợ các vấn đề ngoài da

Giảm viêm da, chàm nhẹ

Nước lá khế cũng được cho là có tác dụng làm dịu vùng da khô, bong tróc, hỗ trợ giảm ngứa trong các trường hợp viêm da hoặc chàm nhẹ. Tuy nhiên, với những bệnh da liễu mạn tính như viêm da cơ địa hay chàm kéo dài, lá khế chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế phương pháp điều trị chuyên khoa.

Làm sạch da

Nhờ đặc tính kháng khuẩn nhẹ, nước lá khế có thể giúp làm sạch bụi bẩn trên da, hỗ trợ thông thoáng lỗ chân lông và giảm mùi cơ thể. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn tắm nước lá khế như một cách chăm sóc da tự nhiên.

Khả năng hỗ trợ bệnh ngoài da

Những công dụng của nước lá khế chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian, hiện chưa có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rõ ràng. Nước lá khế có thể giúp làm sạch da và giảm nhẹ triệu chứng ngứa, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị, đặc biệt với các bệnh như nấm da, chàm nặng hay vảy nến.

Nếu sau 3-5 ngày sử dụng mà tình trạng da không cải thiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, người dùng nên ngừng tắm nước lá khế và đi khám chuyên khoa da liễu để được tư vấn.

Đối tượng phù hợp và không nên sử dụng

Tắm nước lá khế thường phù hợp với các trường hợp: Nổi mề đay nhẹ; Dị ứng da do thời tiết; Ngứa do rôm sảy.

Không nên sử dụng trong các trường hợp: Da có vết thương hở lớn; Da bị nhiễm trùng; Viêm da có mủ; Trẻ dưới 6 tháng tuổi nếu chưa có tư vấn của bác sĩ.

Cách nấu nước lá khế để tắm

Để tắm nước lá khế, có thể dùng 1-2 nắm lá tươi rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi đun với 2-3 lít nước trong 10-15 phút. Sau khi nước nguội bớt, lọc bỏ bã, pha thêm nước lạnh đến nhiệt độ phù hợp và dùng tắm 2-3 lần mỗi tuần. Không nên chà xát bã lá lên da; sau khi tắm cần lau khô và thoa kem dưỡng ẩm. Nước lá khế nên dùng trong ngày, tránh để qua đêm để hạn chế nguy cơ kích ứng, nhiễm khuẩn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
