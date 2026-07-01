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Phòng càng nhiều ánh sáng tự nhiên càng nên tránh 5 màu sơn này

Thứ Tư, 11:13, 01/07/2026
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VOV.VN - Ánh sáng tự nhiên có thể làm thay đổi đáng kể diện mạo của màu sơn trên tường. Theo các chuyên gia nội thất, có 5 gam màu dễ bị biến đổi sắc độ hoặc tạo cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với ánh nắng mạnh, vì vậy gia chủ nên cân nhắc trước khi lựa chọn.

Chú ý màu sơn trắng tinh

Sơn trắng là lựa chọn phổ biến để tạo cảm giác rộng rãi và sáng sủa. Tuy nhiên, với những căn phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên, màu trắng quá tinh khiết lại dễ phản tác dụng.

Theo nhà thiết kế nội thất, ánh sáng mạnh sẽ làm nổi bật các tông xanh ẩn trong màu trắng, khiến không gian trở nên lạnh lẽo, giống môi trường bệnh viện. Đồng thời, màu sơn này cũng làm lộ rõ các khuyết điểm trên tường như vết lồi lõm hay bóng đổ.

Thay vào đó, chuyên gia khuyến nghị sử dụng các tông trắng ấm để không gian vẫn sáng nhưng mềm mại và dễ chịu hơn.

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Ánh sáng tự nhiên có thể làm thay đổi đáng kể diện mạo của màu sơn trên tường (Ảnh: PATRICK MCGOUGH)

Xám lạnh cũng không phải màu lý tưởng

Những gam xám lạnh cũng không phải lựa chọn lý tưởng cho các căn phòng ngập nắng.

Dưới tác động của ánh sáng tự nhiên, sắc tố ẩn trong màu sơn có thể thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Buổi trưa, bức tường có thể ánh tím nhạt, nhưng đến chiều lại chuyển sang xanh lạnh, khiến tổng thể căn phòng thiếu sự ổn định.

Nhà thiết kế cho biết màu sơn trông hài hòa trên bảng mẫu nhưng khi phủ lên toàn bộ căn phòng có thể trở nên lạnh và kém thân thiện hơn nhiều.

Các chuyên gia khuyên nên thay bằng màu greige (sự pha trộn giữa xám và be) có nền nâu hoặc taupe để giữ cảm giác ấm áp.

Vàng nhạt

Những năm gần đây, các tông vàng bơ (buttery yellow) dần trở lại xu hướng. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn phù hợp với những căn phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Theo chuyên gia, màu vàng là gam màu phản ứng mạnh nhất với ánh sáng. Một màu vàng kem nhẹ trên bảng mẫu có thể trở nên rực rỡ như bút dạ quang khi ánh nắng chiếu vào. Ngoài ra, nó còn khiến da người trông nhợt nhạt hơn dưới ánh sáng phản chiếu.

Xanh navy đậm

Xanh navy thường được yêu thích vì mang đến cảm giác sang trọng và chiều sâu cho không gian. Tuy nhiên, nếu căn phòng có quá nhiều ánh sáng tự nhiên, hiệu ứng này có thể biến mất.

Chuyên gia thiết kế cho biết ánh nắng mạnh làm giảm chiều sâu của màu xanh navy, khiến màu sơn mất đi vẻ ấm cúng, trở nên khô, phẳng và đôi khi giống như bị phủ một lớp phấn.

Cam và đỏ

Các gam màu nóng như cam và đỏ cũng nên hạn chế sử dụng trong những căn phòng ngập nắng.

Theo Deborah Sauri, đồng sáng lập TriVistaUSA Design + Build, ánh sáng tự nhiên sẽ làm các màu này trở nên rực rỡ hơn nữa. Sau một thời gian, không gian có thể tạo cảm giác quá chói, gây mỏi mắt và dễ khiến người ở cảm thấy căng thẳng.

Các chuyên gia khuyến nghị không nên chỉ nhìn bảng màu trong cửa hàng rồi quyết định. Hãy sơn thử lên một mảng tường và quan sát vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, bởi ánh sáng tự nhiên luôn thay đổi theo hướng nắng và thời gian, làm màu sơn biến đổi đáng kể.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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