Ngày nào cũng quan hệ vợ chồng có sao không?

Luôn tròn bổn phận dù bị cha mẹ bạo hành gần 40 năm, tôi có nên tiếp tục?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 40 năm nay. Hai con lớn đã ra ở riêng. Từ khi kết hôn đến giờ, tôi đã sống trong bạo lực gia đình. Bây giờ tôi có nên tiếp tục cuộc sống này? Nhưng nếu bỏ thì tôi sợ điều tiếng hàng xóm, láng giềng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang rối bời, đau khổ.