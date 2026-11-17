Phân loại... cũng trở thành vô nghĩa

Nguyễn Lan Phương, 20 tuổi, ở Hà Nội, từng nghĩ chiếc tủ âm tường rộng hơn 2 mét sẽ khó có ngày hết chỗ. Giờ đây, quần áo đã phủ kín những khoảng trống, nhưng mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, cô vẫn băn khoăn không biết mặc gì.

“Tháng nào em cũng mua, nhiều thì 2-3 bộ, ít thì 1-2 bộ. Nhưng lúc đi đâu em vẫn cảm thấy hơi thiếu đồ, không biết phối thế nào, không biết mặc gì”, Phương nói.

Đi làm thêm, có tiền tự chi tiêu, Phương thường chọn áo khoác, váy, quần trên mạng. Có đợt giảm giá, em định chỉ mua một chiếc áo nhưng giá giảm sâu là lý do để em bấm mua nhiều hơn một chiếc.

"Áo em mua có giá khoảng 80.000-150.000 đồng một cái. Quần thì em cũng mua 1-2 cái một tháng, giá khoảng 150.000 đồng/chiếc", giá rẻ khiến việc bấm mua không khiến Phương phải cân nhắc quá lâu.

Rảnh lúc nào là Lan Phương lại lên mạng xem quần áo

Một quyết định có thể mất vài giây, còn món đồ mua về có thể nằm trong tủ qua nhiều mùa. Khi dọn tủ, Phương đăng bán những món còn đẹp lên các hội nhóm thanh lý hoặc đem tặng cho các nhóm làm từ thiện với hy vọng “quần áo này sẽ tái sinh lần nữa”.

Vậy mà giữa tháng 10 vừa qua, “núi rác quần áo” khoảng 300 tấn xuất hiện tại phường Từ Liêm, Hà Nội giống như “nghĩa địa thời trang”. Theo nguồn tin được các tờ báo trích dẫn, số quần áo này do một cá nhân thu gom trong nhiều năm để làm từ thiện. Sau khi lựa chọn những món còn sử dụng được, phần còn lại bị vứt lại tại khu vực dự án. Thông tin này khiến Phương trùng lại, vì với em, gửi quần áo đã qua sử dụng đi làm từ thiện là cách tốt nhất mà em đang làm.

"Hồi bé em đi từ thiện ở vùng cao với mẹ vài lần, em thấy trẻ em trên đấy cũng thiếu đồ để mặc, nên em khá quan tâm. Mỗi lần gom đồ đi từ thiện, em đều xem profile Facebook của người ta. Thấy họ đã từng đi thiện nguyện rồi thì em mới an tâm giao quần áo hơn", Phương lo lắng xen lẫn thất vọng.

Sự cẩn trọng của Phương chủ yếu giúp cô lựa chọn người tiếp nhận. Còn sau khi rời khỏi tay mình, những bộ quần áo được phân loại ra sao, món nào có người mặc tiếp, món nào phải xử lý, cô khó theo dõi.

Câu chuyện ấy cho thấy một khoảng trống trong hành trình của quần áo cũ: người sở hữu có thể đã tìm được nơi để gửi, nhưng chưa chắc đã biết điểm đến cuối cùng của món đồ.

Đặng Trân Châu, quê Nghệ An, lại tìm cách giảm tác động đến môi trường bằng việc mua quần áo đã qua sử dụng. Ra Hà Nội học đại học, cô thường đến chợ Đông Tác hoặc tìm các cửa hàng đồ cũ trên TikTok, Instagram để chọn những màu sắc, kiểu dáng ít gặp ở cửa hàng bán đồ mới.

Quần áo cũ chiếm khoảng 30% tủ đồ của Châu. Cô đi mua khá đều, thường vào cuối tuần. Tuy nhiên, chính Châu nhận ra việc lựa chọn hàng second-hand chưa đồng nghĩa với sử dụng tiết kiệm.

“Có những món mua về, thậm chí khoảng một nửa số đó, em chưa mặc tới”, Châu nói. “Có những món lúc mua em rất thích, nghĩ là sẽ tận dụng được, nhưng cuối cùng lại để trong tủ chưa mặc tới. Đến khi nó cũ đi thì mình lại buộc phải bỏ đi”.

Tủ quần áo của Đặng Trân Châu liên tục được làm mới theo mùa

Thói quen mặc những món quen thuộc khiến nhiều lựa chọn từng đem lại hào hứng lúc mua lại nằm yên trong tủ. Những chiếc áo được mua với mong muốn tiếp tục vòng đời sử dụng cuối cùng vẫn có thể trở thành đồ bỏ đi.

Khi dọn quần áo, Châu cố gắng tách đồ vải thành từng túi riêng. Nhưng bước phân loại trong nhà chưa giúp cô tìm được một cách thu gom riêng bên ngoài.

“Cuối cùng nó vẫn ra thùng rác và vẫn bị gom chung với nhau. Đầu ra của những món đồ cũ vẫn khá hạn chế. Em không biết xử lý thế nào, cũng chưa thấy hướng dẫn nào cụ thể, rõ ràng, phổ biến để mình làm theo”, Châu cho biết.

Điều người dùng cần vì thế không chỉ là lời khuyên phân loại hay đem tặng. Họ cần biết đồ còn mặc được có thể gửi ở đâu, vải sờn rách có đơn vị nào nhận và ai chịu trách nhiệm xử lý phần không thể sử dụng.

Nguyễn Trung Thành, ở Đồng Nai, cũng cho rằng, người dân cần những hướng dẫn cụ thể như vậy. Theo quan sát của anh, khi quần áo hỏng, nhiều người vẫn bỏ vào sọt rác để thu gom chung vì chưa biết đến đơn vị chuyên tiếp nhận.

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới phát sinh khoảng 92 triệu tấn chất thải dệt may. Để làm ra một chiếc áo, nhà sản xuất đã dùng nguyên liệu, nước và năng lượng qua các công đoạn kéo sợi, dệt, nhuộm. Khi chiếc áo chỉ được mặc vài lần, từng ấy tài nguyên đã được dùng cho một vòng đời rất ngắn.

RESHARE để quần áo cũ không lãng phí

Khoảng trống này đang được một số doanh nghiệp tìm cách giải quyết từ chính tủ đồ của các gia đình.

Anh Nguyễn Trung Nghĩa, người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần RESHARE, cho biết doanh nghiệp thành lập năm 2022, tập trung thu gom, xử lý quần áo đã qua sử dụng. Đến tháng 10/2026, RESHARE đã thu gom hơn 900 tấn, tương đương ít nhất khoảng 5 triệu sản phẩm.

Hiện nay, doanh nghiệp có hơn 55 trạm thu gom, tiếp nhận quần áo tại khu vực TP.HCM trước sắp xếp địa giới, đồng thời tổ chức nhận đồ tại nhà.

Anh Nghĩa cho biết nguồn thu gom doanh nghiệp hướng tới chủ yếu là quần áo sau tiêu dùng. Bài toán cần giải quyết là lượng đồ được đưa ra khỏi tủ của người dân, với chất lượng và khả năng sử dụng rất khác nhau.

"Chúng tôi không hãnh diện về số lượng mình thu gom được", anh Nguyễn Trung Nghĩa sáng lập Reshare

Sau thu gom, quần áo được phân loại theo ba hướng. Những món còn tốt được đưa vào hoạt động tái sử dụng thông qua bán lại hoặc thiện nguyện. Phần có thể tận dụng làm nguyên liệu được chuyển sang các hoạt động tái chế. Phần không còn khả năng sử dụng theo những hướng này được đưa đi đồng xử lý trong lò nung xi măng (co-processing) để thu hồi năng lượng

“Nếu mọi người mang về rồi để tồn kho hoặc bỏ vô tủ mà không dùng thì bản chất nó không kéo dài được vòng đời nào hết”, anh Nghĩa nói.

Nhận xét này cũng lý giải nghịch lý trong tủ quần áo của Châu. Một chiếc áo đổi chủ nhưng tiếp tục nằm trong kho chưa tạo ra giá trị sử dụng như người mua mong muốn. Việc mua đồ cũ chỉ phát huy ý nghĩa khi món đồ phù hợp với nhu cầu và được mặc thường xuyên.

Với phần chuyển sang tái chế, anh Nghĩa cho biết quần áo có thể được tận dụng làm nguyên liệu cho những sản phẩm như găng tay, thảm hoặc vật liệu thấm hút dầu mỡ. Tuy nhiên, các sản phẩm ấy cũng sẽ đến lúc hết khả năng sử dụng. Bởi vậy, tổ chức thu gom phải tính cả phương án cho phần còn lại.

“Nếu mình không xử lý được phần đó thì mình không thể thu gom, vì đâu có đủ kho để lưu trữ mãi”, anh nói.

Theo anh Nghĩa, minh bạch hành trình của quần áo là điều cần thiết để người dân hiểu việc gửi đồ của mình phục vụ mục đích gì. Tại RESHARE, mỗi đơn tiếp nhận được gắn mã và ghi nhận khối lượng; các trạm cũng có định danh để theo dõi lượng thu gom. Hệ thống giúp doanh nghiệp nắm được lượng đồ có thể tái sử dụng, tái chế và phần cần xử lý.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu cho hoạt động tiếp nhận quần áo cũ, ngoài khả năng thu gom, cần có năng lực phân loại và đầu ra phù hợp. Một điểm nhận đồ thuận tiện sẽ khó giải quyết trọn vẹn vấn đề nếu phần quần áo không còn giá trị sử dụng tiếp tục tồn đọng.

Ở phía người tiêu dùng, giảm lượng đồ bỏ đi bắt đầu từ quyết định mua sắm. Anh Nghĩa cho rằng nhu cầu mặc đẹp cần đi cùng ý thức sử dụng: lựa chọn sản phẩm có chất lượng, có thể mặc nhiều lần, thay vì mua cho một lần rồi bỏ.

“Bản chất của RESHARE không phải là hãnh diện về số lượng mình thu gom. Quan trọng nhất là giá trị mình tạo ra từ đó”, anh chia sẻ. Theo anh, công nghệ tái chế, thiết kế sản phẩm và hành vi tiêu dùng cần cùng thay đổi để mô hình phát triển bền vững.

Với Lan Phương hay Trân Châu, một lần sắp xếp lại tủ đồ có thể giúp nhận ra những chiếc áo còn dùng tốt, những món chưa từng mặc và cả những lần mua vượt nhu cầu. Nhưng khi một chiếc áo đã sờn rách, không thể mặc tiếp hay đem tặng, người dùng vẫn cần một địa chỉ tiếp nhận rõ ràng.

Giữa chiếc tủ trong nhà và thùng rác ngoài phố, đó là mắt xích còn thiếu để sự chủ động của người phân loại có thể đi đến một kết quả cụ thể. Bởi nếu vẫn phải bỏ chung vào thùng rác, việc phân loại từ trong nhà chẳng còn ý nghĩa gì nữa.