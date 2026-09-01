English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quần áo mới nhanh phai màu? Có thể bạn đang giặt sai cách

Thứ Ba, 06:11, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quần áo mới, dù làm từ chất liệu nào, vẫn có thể bị phai hoặc lem màu nếu giặt không đúng cách. Một số mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp quần áo giữ màu tốt hơn, đặc biệt trong những lần giặt đầu tiên.

Phân loại quần áo trước khi giặt

Trước khi cho quần áo vào máy giặt, nên phân loại theo màu sắc như trắng, sáng, tối và màu đậm. Quần áo màu đậm nên được giặt riêng để tránh loang màu sang đồ trắng hoặc màu nhạt.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến chất liệu vải. Đồ mỏng, dễ hư tổn không nên giặt chung với vải dày, quần jean. Với quần áo mới, đặc biệt là đồ màu đậm, nên giặt riêng trong khoảng 2-3 lần đầu để hạn chế lem màu.

Không dùng xà phòng trong lần giặt đầu tiên

Tránh xà phòng có chất tẩy mạnh

Các sản phẩm tẩy rửa mạnh có thể khiến màu vải nhanh bạc, đồng thời làm sợi vải yếu và dễ xuống cấp. Vì vậy, nên ưu tiên nước giặt hoặc bột giặt có công thức dịu nhẹ, phù hợp với từng loại vải và màu sắc.

quan ao moi nhanh phai mau co the ban dang giat sai cach hinh anh 1
Tránh xà phòng có chất tẩy mạnh

Sử dụng giấm hoặc nước dừa khô

Có thể ngâm quần áo mới trong nước pha giấm khoảng 1 giờ trước khi giặt. Nước dừa khô pha loãng cũng được dùng theo mẹo dân gian, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về khả năng giữ màu.

Ngâm phèn chua

Phèn chua cũng được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian để hỗ trợ giữ màu quần áo. Có thể hòa một lượng nhỏ phèn chua vào nước rồi ngâm đồ trong 2-3 giờ trước khi giặt. Sau đó, cần xả và giặt kỹ bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn phèn chua còn bám trên vải.

Sử dụng muối khi giặt quần áo

Một mẹo khác là ngâm quần áo mới trong nước muối vài giờ trước khi giặt. Cách này thường được áp dụng với quần áo màu nhằm hạn chế tình trạng phai hoặc lem màu trong những lần giặt đầu. Tuy nhiên, để bảo vệ màu vải tốt hơn, vẫn nên kết hợp với việc phân loại quần áo và sử dụng chất giặt tẩy phù hợp.

Chọn bột giặt, nước giặt giúp giữ màu

Khi giặt quần áo thường xuyên, nên lựa chọn sản phẩm dành riêng cho đồ màu hoặc có khả năng hỗ trợ bảo vệ màu vải. Đồng thời, cần sử dụng lượng chất giặt tẩy vừa đủ và lựa chọn chế độ giặt phù hợp với từng chất liệu.

Không phơi quần áo dưới ánh nắng gắt

Ánh nắng trực tiếp, đặc biệt trong thời gian dài, có thể khiến màu vải nhanh bạc. Vì vậy, sau khi giặt, nên phơi quần áo ở nơi thông thoáng, có gió và tránh ánh nắng quá gay gắt. Với đồ màu đậm, có thể lộn mặt trái trước khi phơi để giảm tác động trực tiếp của ánh nắng lên bề mặt vải.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao giặt quần áo tại nhà không thơm lâu như ngoài tiệm?
Vì sao giặt quần áo tại nhà không thơm lâu như ngoài tiệm?

VOV.VN - Có phải bạn luôn tự hỏi vì sao giặt quần áo tại nhà không thơm lâu như ngoài tiệm, không biết các chủ hiệu giặt có tuyệt chiêu gì?

Vì sao giặt quần áo tại nhà không thơm lâu như ngoài tiệm?

Vì sao giặt quần áo tại nhà không thơm lâu như ngoài tiệm?

VOV.VN - Có phải bạn luôn tự hỏi vì sao giặt quần áo tại nhà không thơm lâu như ngoài tiệm, không biết các chủ hiệu giặt có tuyệt chiêu gì?

Thói quen khi giặt đồ có thể khiến máy giặt tích tụ nấm mốc
Thói quen khi giặt đồ có thể khiến máy giặt tích tụ nấm mốc

VOV.VN - Thói quen giặt đồ bằng nước lạnh có thể gây hại cho máy giặt. Nước lạnh giúp máy giặt tiết kiệm điện nhưng không loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn, dầu mỡ và nấm mốc.

Thói quen khi giặt đồ có thể khiến máy giặt tích tụ nấm mốc

Thói quen khi giặt đồ có thể khiến máy giặt tích tụ nấm mốc

VOV.VN - Thói quen giặt đồ bằng nước lạnh có thể gây hại cho máy giặt. Nước lạnh giúp máy giặt tiết kiệm điện nhưng không loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn, dầu mỡ và nấm mốc.

Thói quen sai lầm khi giặt đồ bạn nên biết
Thói quen sai lầm khi giặt đồ bạn nên biết

VOV.VN - Giặt giũ quần áo có thể là một công việc quá đỗi quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy tắc thì khó mà hoàn thành tốt. Dưới đây là 7 lỗi phổ biến khi giặt đồ mà ngay cả những bà nội trợ đảm đang nhất cũng hay mắc phải.

Thói quen sai lầm khi giặt đồ bạn nên biết

Thói quen sai lầm khi giặt đồ bạn nên biết

VOV.VN - Giặt giũ quần áo có thể là một công việc quá đỗi quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy tắc thì khó mà hoàn thành tốt. Dưới đây là 7 lỗi phổ biến khi giặt đồ mà ngay cả những bà nội trợ đảm đang nhất cũng hay mắc phải.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản