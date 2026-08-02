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Quần áo ngày mưa hôi ẩm: 5 cách xử lý đơn giản tại nhà

Chủ Nhật, 06:08, 02/08/2026
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VOV.VN - Mùa mưa, quần áo lâu khô dễ ám mùi ẩm mốc khó chịu. Với những nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể xử lý mùi hôi và giữ quần áo khô thoáng, sạch sẽ hơn.

Cách khử mùi hôi quần áo ngày mưa với nước nóng

Trong những ngày mưa ẩm, quần áo lâu khô dễ phát sinh mùi khó chịu. Sau khi giặt, có thể ngâm hoặc tráng quần áo bằng nước ấm khoảng 50 độ C để hỗ trợ bay hơi nhanh, rút ngắn thời gian làm khô và hạn chế nấm mốc. Tuy nhiên, không nên lạm dụng nước nóng bởi nhiệt độ cao có thể khiến sợi vải co rút, giảm độ bền và độ co giãn. Nên kiểm tra nhãn quần áo để lựa chọn nhiệt độ phù hợp.

Rượu giúp loại bỏ mùi hôi quần áo ẩm ngày mưa

Ngoài nước ấm, rượu trắng pha với nước theo tỷ lệ 1:1 có thể hỗ trợ giảm mùi hôi trên quần áo ẩm. Xịt dung dịch lên vùng có mùi rồi treo ở nơi thoáng gió cho khô hoàn toàn. Tuy nhiên, cần thử trước trên một vùng vải nhỏ, tránh dùng với chất liệu dễ bị cồn làm hư hỏng. Phương pháp này chỉ hỗ trợ khử mùi, không thay thế việc giặt sạch quần áo.

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Trong những ngày mưa ẩm, quần áo lâu khô dễ phát sinh mùi khó chịu

Sử dụng máy sấy quần áo

Trong mùa mưa, máy sấy giúp quần áo nhanh khô, hạn chế mùi ẩm mốc. Sau khi giặt, có thể sấy khoảng 15 - 20 phút hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, nên chọn chế độ phù hợp với từng chất liệu, tránh dùng nhiệt quá cao gây co rút, biến dạng hoặc giảm độ bền vải. Máy sấy cũng giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt khi trời mưa kéo dài.

Dùng nước xả vải với hương thơm dịu nhẹ

Nước xả vải giúp quần áo mềm và lưu hương dễ chịu. Sau khi giặt, có thể ngâm quần áo với nước xả khoảng 10-15 phút hoặc theo hướng dẫn trên bao bì, rồi vắt nhẹ và phơi nơi thoáng.

Tuy nhiên, nước xả không thay thế việc giặt sạch, đặc biệt với quần áo đã có mùi ẩm mốc. Cũng không nên dùng xịt khử mùi để át mùi hôi bởi có thể khiến mùi trở nên khó chịu hơn.

Cách khử mùi hôi quần áo ngày mưa với baking soda

Baking soda có khả năng hấp thụ và trung hòa một số mùi khó chịu, có thể dùng để xử lý mùi trên quần áo. Rắc một lượng nhỏ baking soda lên vùng có mùi, để khoảng 30-60 phút rồi giũ sạch trước khi giặt.

Phương pháp này chỉ hỗ trợ giảm mùi, không thay thế việc giặt và làm khô quần áo. Với đồ bị mốc hoặc có mùi nặng, cần xử lý kỹ hơn. Trong mùa mưa, nên phơi quần áo nơi thông thoáng, tránh để đồ ướt lâu và chỉ cất khi đã khô hoàn toàn.

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Phòng có mùi khó chịu: Bạn đã xử lý đúng cách chưa?

VOV.VN - Mùi hôi trong phòng ngủ là tình trạng phổ biến, thường bắt nguồn từ quần áo bẩn, thức ăn để lâu, mùi cơ thể, thú cưng hoặc không khí kém lưu thông. Không chỉ gây khó chịu, tình trạng này còn ảnh hưởng đến sự thoải mái và sinh hoạt hàng ngày. Vậy nguyên nhân do đâu và cách xử lý thế nào cho hiệu quả?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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