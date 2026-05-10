Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay

Tôi nghĩ những chuyện "chia tay đòi quà" chỉ có trên mạng xã hội, coi đó là những chuyện hy hữu, cho đến khi chính mình trở thành nhân vật chính, tôi mới bàng hoàng nhận ra có những người vốn xem tình yêu chỉ là một cuộc đầu tư cần thu hồi vốn.

Chúng tôi chia tay nhau khá nhẹ nhàng vì tôi thấy không hợp. Tôi đã nghĩ mình sẽ giữ lại những kỷ niệm đẹp về một người đàn ông từng biết quan tâm, chiều chuộng. Nhưng chỉ hai tiếng sau khi nói lời tạm biệt, tiếng tinh tinh của tin nhắn điện thoại đã dập tắt mọi sự trân trọng cuối cùng. Đó không phải là lời hỏi thăm, cũng không phải sự nuối tiếc, mà là một bản danh sách được liệt kê chi tiết đến từng... nghìn đồng.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Trong bản "tất toán" ấy, anh ta liệt kê không thiếu thứ gì từ chiếc váy tặng sinh nhật, cái điện thoại mua trả góp, cho đến những bữa tối sang trọng hay thậm chí là tiền đổ xăng cho những chuyến đi chơi xa. Anh ta viết ngắn gọn rằng, anh dành những thứ này cho người yêu của mình, nếu đã không còn yêu nhau thì nên trả lại quà.

Cầm điện thoại trên tay, tôi lặng người, cảm giác không phải là tiếc của, mà là sự xúc phạm ghê gớm. Hóa ra, suốt hai năm qua, những món quà tôi nâng niu, những bữa ăn tôi tưởng là sự sẻ chia, thực chất đều được anh bí mật ghi chép vào một cuốn sổ nợ vô hình. Tôi bàng hoàng tự hỏi, người đàn ông từng thề non hẹn biển, từng nói "không tiếc em bất cứ thứ gì", giờ đây lại đang dùng tư duy của một con buôn để đong đếm lại từng chút vụn vặt của tình yêu?

Tôi sốc và giận tím người, ngay lúc ấy tôi gói ghém tất cả rồi gửi thẳng đến nhà anh ta. Ngoài khoản tiền ăn như bảng đòi quà phía trên, tôi tặng thêm cho anh ta một khoản nhỏ kèm theo dòng tin nhắn: "Bồi thường tổn thất tinh thần khi tôi đã đá anh". Bất ngờ hơn là anh ta vẫn nhận số tiền đó của tôi, nhưng từ hôm đó chúng tôi không còn bất cứ liên hệ nào nữa.

Vì sao người đàn ông trong bài đòi quà? Choices Vì tiếc của ? Vì cay cú không cưới được người mình tán tỉnh? Vì tính người hẹp hỏi, keo kiệt? Ý kiến khác?