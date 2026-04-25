中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sốc khi nhận tin nhắn của chồng “hẹn hò” người tình gửi nhầm vào điện thoại tôi

Thứ Bảy, 06:41, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tôi từng từ bỏ công việc thu nhập cao để chồng yên tâm gây dựng công ty riêng, mong đổi lại một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng, chồng bỏ bê gia đình và “hẹn hò” người tình ngay cả trong ngày sinh nhật của tôi

Trước khi kết hôn, tôi từng có một công việc tốt, thu nhập ổn định và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người hy sinh sự nghiệp. Khi chúng tôi cưới nhau, chồng ấp ủ kế hoạch mở công ty riêng, anh nói nếu cả hai cùng bận rộn theo đuổi sự nghiệp, gia đình sẽ khó giữ được sự ấm êm nên tôi lùi lại để chăm lo cho gia đình.

Tôi đã tin anh và chấp nhận rời khỏi vị trí mà mình đã mất nhiều năm gây dựng, chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn để có thời gian chăm lo gia đình. Những năm đầu, chồng tôi dường như hiểu và trân trọng điều đó. Anh hay về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng mua hoa, mua quà tặng vợ dù không có dịp gì đặc biệt. Những hành động nhỏ của chồng nhưng đủ khiến tôi cảm động và tin rằng sự hy sinh của mình là đúng.

Mọi thứ như sụp xuống chỉ trong vài dòng chữ, hóa ra sự bận rộn bấy lâu nay không đơn giản như tôi nghĩ. (ảnh minh họa: AI)

Khoảng vài năm trở lại đây, công việc của chồng tôi ngày càng bận rộn. Anh thường xuyên về muộn, thậm chí có hôm không về ăn cơm với lý do bận công việc, tiếp đối tác…

Ban đầu, tôi nghĩ chồng vất vả nên rất thông cảm, cố gắng không than phiền, không gây thêm áp lực cho anh. Nhưng sự vắng mặt của chồng dần trở thành thói quen, những bữa cơm chỉ có tôi và con. Đến cả những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi, kỷ niệm ngày cưới, anh cũng ít khi có mặt.

Sinh nhật tôi năm nay, chồng hứa sẽ về sớm ăn cơm cùng mẹ con tôi. Tôi đã nấu những món anh thích, con trai tôi cũng háo hức chờ bố về ăn cơm cùng. Nhưng rồi anh gọi điện báo bận, không về được, tôi không bất ngờ, chỉ thấy buồn. Khoảng một tiếng sau, điện thoại tôi báo có tin nhắn, tôi đã vội mừng vì nghĩ chồng đổi ý, có thể đang trên đường về hoặc gửi lời xin lỗi.

Nhưng khi mở điện thoại ra, tôi chết lặng. Đó là một tin nhắn dài, nội dung là một cuộc hẹn với những lời lẽ thân mật hẹn nhau ở một nhà nghỉ. Tôi đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình. Mọi thứ như sụp xuống chỉ trong vài dòng chữ, hóa ra sự bận rộn bấy lâu nay không đơn giản như tôi nghĩ.

Tôi thực sự thất vọng về những gì mình đã hy sinh để chồng phát triển và những năm tháng đã dành để vun vén gia đình. Tôi từng tin rằng sự hy sinh ấy là nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng. Tôi đã tự đánh mất công việc, đánh mất bản thân để hy sinh cho những gì không xứng đáng.

Bạn trai chia tiền đến cả bữa ăn, bạn bè khuyên tôi chia tay

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tag: tin nhắn sốc vì chồng ngoại tình tin nhắn hẹn bồ chồng phản bội vợ hôn nhân rạn nứt phát hiện chồng ngoại tình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình
Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình

VOV.VN - Chưa đầy 30 tuổi, tôi trở thành mẹ đơn thân vì chồng ngoại tình. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ trở thành “con giáp thứ 13” nhưng trớ trêu khi trái tim một lần nữa rung động, tôi lại vô tình bước vào một mối quan hệ ngang trái với người đàn ông có gia đình...

Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình

Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình

VOV.VN - Chưa đầy 30 tuổi, tôi trở thành mẹ đơn thân vì chồng ngoại tình. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ trở thành “con giáp thứ 13” nhưng trớ trêu khi trái tim một lần nữa rung động, tôi lại vô tình bước vào một mối quan hệ ngang trái với người đàn ông có gia đình...

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu
Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

VOV.VN - 30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

VOV.VN - 30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng
Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

VOV.VN - 10 năm trước, tôi vui vẻ cho em chồng vay toàn bộ 30 cây vàng tích cóp để mua nhà mà không tính toán điều gì. Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

VOV.VN - 10 năm trước, tôi vui vẻ cho em chồng vay toàn bộ 30 cây vàng tích cóp để mua nhà mà không tính toán điều gì. Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản