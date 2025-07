Sử dụng thiết bị thông minh trong gia đình, sao cho an toàn?

Liên quan nội dung này, VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Tuấn - Tổng thư ký Hội tin học TP.HCM:

PV: Theo ông, đâu là lý do khiến các sản phẩm công nghệ, trí thông minh nhân tạo có thể đi vào đời sống người Việt dễ dàng, thuận lợi như những năm qua?

Ông Vũ Anh Tuấn: Chúng ta có thể thấy, các thiết bị tiêu dùng càng ngày càng thông minh hơn từ chiếc tủ lạnh cho đến tivi. Nếu như trước đây phải có internet mới có thể xem được truyền hình cáp qua box và bị giới hạn rất nhiều, tuy nhiên hiện nay 1 chiếc tivi thông minh đã tích hợp tất cả các tính năng như lướt net, đọc báo, xem phim, học bài…trên tất cả các nền tảng.

Tương tự ở tất cả các thiết bị khác, khi chúng thông minh hơn thì chúng ta có thể bật tắt từ xa, ví dụ như trước khi đi làm về chúng ta có thể bật lò vi sóng, nồi cơm điện, các thiết bị cần khởi động trước, hay giám sát từ xa, trong trường hợp quên thì có thể kiểm tra trực tiếp qua hệ thống camera.

Ảnh minh họa: Google AI Studio

Điều đó cho thấy các thiết bị thông minh càng ngày càng gắn kết với cuộc sống của chúng ta vì sự thân thiện, dễ sử dụng, đi vào cuộc sống rất nhanh. Rất nhiều hộ gia đình ở các chung cư, các khu dân cư mới đã tích hợp các ứng dụng ngôi nhà thông minh để có thể chăm sóc ngôi nhà của mình mọi lúc mọi nơi

PV: Bên cạnh các yếu tố tích cực vừa nêu, vẫn còn những yếu tố chưa hoàn thiện ở các thiết bị thông minh, liệu chúng ta có thể khắc phục để đảm bảo hiệu quả sử dụng lẫn sự an toàn cho người dùng?

Ông Vũ Anh Tuấn: Công nghệ phát triển để phục vụ con người là chính, song mặt trái vẫn tồn tại những nguy cơ nhất định như an toàn an ninh thông tin, an ninh mạng hoặc nguy cơ bị tấn công. Trên thực tế đã có 1 số hệ thống camera gia đình bị hacker xâm nhập, chiếm quyền điều khiển và lấy những hình ảnh tung lên mạng tống tiền hoặc các hành vi phạm pháp khác. Đó là những thứ mà chúng ta phải đối mặt vì công nghệ luôn phát triển, song song đó thì các hacker cũng tìm cách xâm nhập vào các hệ thống.

Do vậy, cùng với việc phát triển các hệ thống nhà thông minh, các doanh nghiệp phải tập trung vào vấn đề bảo mật cho hệ thống chính. Các nhà mạng cũng cần phải đưa ra các giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng hacker xâm nhập vào hệ thống nhà thông minh mà người dân đang sử dụng hoặc các thiết bị thông minh nói chung.

Bên cạnh công nghệ, trách nhiệm của nhà cung cấp thì người dân cũng phải nâng cao khả năng sử dụng, bảo quản công nghệ giải pháp, không chia sẻ hoặc làm lộ lọt thông tin, phải thay đổi mật khẩu khi được chuyển giao hệ thống, phải có giải pháp hỗ trợ, tư vấn từ nhà sản xuất để bảo vệ hệ thống tốt nhất, tránh sự xâm nhập từ bên ngoài.

PV: Vậy thì làm thế nào những người dùng phổ thông nhất có thể sử dụng công nghệ cho các thiết bị một cách thuận lợi, an toàn?

Ông Vũ Anh Tuấn: Thiết bị được bán rất nhiều, không chỉ ở các cửa hàng, các chuỗi bán lẻ mà còn trên mạng với rất nhiều giá khác nhau. Một thiết bị có thể có hàng chục giá khác nhau từ đắt tiền đến rẻ tiền tương ứng với chất lượng độ bền, mức độ an toàn thông tin và có được hỗ trợ từ nhà cung cấp hay không.

Nếu chúng ta chỉ mua 1 thiết bị trên mạng hoặc 1 cửa hàng bình thường thậm chí ở 1 hội chợ về lắp đặt sử dụng bình thường nhưng nguy cơ bị xâm nhập là rất lớn vì không được hỗ trợ từ các hệ thống. Các thiết bị này thường rất rẻ tiền nên khó tích hợp an toàn.

Lời khuyên là trước khi sử dụng các ứng dụng, thiết bị này thì nên tìm các nhà cung cấp uy tín, các chuỗi bán lẻ thuộc các tập đoàn công nghệ lớn có nhãn hàng, có hậu mãi và theo đó thì giá có thể hơi cao song sẽ được nhà cung cấp bảo hành, bảo trì, vá lỗi, hỗ trợ phòng chống hacker xâm nhập. Người tiêu dùng nên tìm thương hiệu, nhãn hàng uy tín để chọn mua thiết bị tốt nhất.

PV: Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!