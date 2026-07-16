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Suy giảm trí nhớ ở người trẻ: Nguyên nhân và 7 cách cải thiện hiệu quả

Thứ Năm, 06:07, 16/07/2026
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VOV.VN - Tình trạng hay quên, khó tập trung và suy giảm trí nhớ ở người trẻ đang ngày càng phổ biến, chủ yếu liên quan đến áp lực cuộc sống, thiếu ngủ và lối sống thiếu lành mạnh. Nhận biết sớm nguyên nhân và có biện pháp cải thiện phù hợp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe não bộ và nâng cao khả năng ghi nhớ.

Suy giảm trí nhớ ở người trẻ là gì?

Suy giảm trí nhớ là biểu hiện của rối loạn chức năng nhận thức, ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, tập trung, tư duy, xử lý thông tin và ngôn ngữ. Trước đây, tình trạng này chủ yếu gặp ở người cao tuổi, nhưng hiện đang gia tăng ở người trẻ do áp lực cuộc sống và lối sống thiếu lành mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng "sương mù não" với các biểu hiện như khó tập trung, tư duy chậm và giảm khả năng xử lý thông tin cũng ngày càng phổ biến. Việc xác định sớm nguyên nhân sẽ giúp cải thiện chức năng não bộ hiệu quả hơn.

Nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ

Suy giảm trí nhớ ở người trẻ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiếu ngủ khiến não bộ không xử lý và lưu trữ thông tin hiệu quả; căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol, ảnh hưởng đến vùng hải mã - trung tâm ghi nhớ của não; lạm dụng điện thoại, máy tính khiến não bộ quá tải, giảm tập trung và rối loạn giấc ngủ; cùng với chế độ ăn thiếu omega-3, vitamin nhóm B (đặc biệt là B12) và chất chống oxy hóa, làm suy giảm chức năng nhận thức.

suy giam tri nho o nguoi tre nguyen nhan va 7 cach cai thien hieu qua hinh anh 1

Dấu hiệu suy giảm trí nhớ ở người trẻ

Các dấu hiệu suy giảm trí nhớ thường xuất hiện âm thầm và dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường. Người bệnh có thể thường xuyên quên lịch hẹn, để quên đồ dùng cá nhân, khó tập trung, "bí từ" khi giao tiếp, mất nhiều thời gian để nhớ thông tin, đầu óc mơ hồ hoặc phải đọc đi đọc lại mới hiểu nội dung. Nếu các triệu chứng này diễn ra thường xuyên và ảnh hưởng đến học tập, công việc hoặc sinh hoạt, nên chủ động thăm khám để xác định nguyên nhân và can thiệp sớm.

Cách cải thiện trí nhớ hiệu quả

Ngủ đủ và ngủ chất lượng

Giấc ngủ giúp não bộ củng cố và lưu trữ thông tin. Người trưởng thành nên ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm, đồng thời hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính trước giờ đi ngủ để nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Giảm căng thẳng

Kiểm soát stress là yếu tố quan trọng giúp duy trì khả năng tập trung và ghi nhớ. Thiền, yoga, hít thở sâu hoặc dành thời gian cho những sở thích cá nhân là những cách đơn giản giúp thư giãn tinh thần và giảm áp lực.

Duy trì tập luyện thể chất

Hoạt động thể chất đều đặn giúp tăng tuần hoàn máu đến não, từ đó hỗ trợ chức năng nhận thức, cải thiện khả năng tập trung và góp phần duy trì sức khỏe não bộ lâu dài.

Ăn uống khoa học

Một chế độ dinh dưỡng cân đối sẽ cung cấp nguồn dưỡng chất cần thiết cho não bộ. Nên bổ sung các thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, quả óc chó; đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Rèn luyện não bộ thường xuyên

Não bộ cũng cần được "tập luyện" giống như cơ bắp. Đọc sách, học ngoại ngữ, học kỹ năng mới hoặc tham gia các trò chơi trí tuệ như cờ vua, sudoku hay giải ô chữ có thể giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và tư duy.

Sắp xếp công việc hợp lý

Làm nhiều việc cùng lúc dễ khiến não bộ quá tải và giảm hiệu quả ghi nhớ. Thay vào đó, nên ưu tiên hoàn thành từng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch làm việc rõ ràng và tận dụng các công cụ ghi chú khi cần.

Chủ động thăm khám nếu triệu chứng kéo dài

Nếu tình trạng hay quên ngày càng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn phương pháp điều trị và can thiệp phù hợp, mang lại hiệu quả tốt hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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