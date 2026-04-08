Tài xế taxi công nghệ bỏ cuốc xe, ứng tiền giúp nữ hành khách cấp cứu trong đêm

Khoảng 22h ngày 1/4, tài xế Chu Văn Đạo (SN 1993, quê Lạng Sơn, tạm trú tại phường Nam Sơn, Bắc Ninh) nhận được cuộc gọi từ một nữ hành khách với giọng yếu ớt, liên tục hối thúc anh đến đón để đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cấp cứu.

Tài xế Đạo ứng tiền viện phí, ở lại hỗ trợ nữ hành khách làm thủ tục nhập viện.

Anh Đạo nhanh chóng đến đón và đưa khách tới bệnh viện. Tại đây, thấy nữ hành khách đau đớn, không thể tự làm thủ tục, lại không có người thân đi cùng, anh quyết định tắt ứng dụng, dừng nhận khách để ở lại hỗ trợ.

Nam tài xế chủ động giúp cô gái khai thông tin, hoàn tất thủ tục nhập viện, đồng thời ứng trước viện phí để các bác sĩ kịp thời thăm khám ban đầu.

“Thời điểm đó, Khoa Cấp cứu liên tục tiếp nhận nhiều ca tai nạn giao thông nên rất quá tải. Thấy cô ấy đi một mình, lại đang đau đớn, tôi quyết định ở lại hỗ trợ, có thể giúp được gì thì giúp”, anh Đạo chia sẻ.

Sau khi bệnh nhân được xử lý ban đầu và tình trạng tạm ổn định, đến gần 0h ngày 2/4, anh mới rời bệnh viện để tiếp tục công việc.

Được biết, nữ hành khách là Lê Huyền Trang (quê Thanh Hóa), mới ra Bắc Ninh tìm việc và sống một mình. Khi cơn đau bụng dữ dội ập đến, không có người thân bên cạnh, cô buộc phải gọi xe đi cấp cứu.

Anh Đạo hành nghề tài xế taxi công nghệ được gần 3 tháng.

Câu chuyện sau đó được chính cô gái chia sẻ lên mạng xã hội như một lời cảm ơn, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước nghĩa cử đẹp, cho rằng hành động của nam tài xế đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Anh Đạo mới làm tài xế công nghệ gần 3 tháng, cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng việc làm giản dị của anh đã để lại dấu ấn đẹp về lòng tốt giữa đời thường.