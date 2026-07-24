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Thú cưng có bị stress vì nhà bừa bộn?

Thứ Sáu, 09:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Chó, mèo không quan tâm ngôi nhà đẹp hay xấu, nhưng môi trường sống lộn xộn và liên tục thay đổi có thể khiến chúng căng thẳng. Các chuyên gia thú y chỉ ra những dấu hiệu nhận biết thú cưng bị stress và cách dọn dẹp nhà mà không làm chúng bất an.

Theo các chuyên gia về hành vi động vật và bác sĩ thú y, bản thân sự bừa bộn không khiến chó, mèo khó chịu vì chúng không có khái niệm về tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, một môi trường liên tục thay đổi, nhiều đồ đạc và thiếu sự ổn định có thể khiến thú cưng cảm thấy bất an, từ đó gia tăng căng thẳng.

Thú cưng cần một môi trường ổn định

Các chuyên gia cho biết điều quan trọng nhất với thú cưng không phải là ngôi nhà phải sạch bóng hay sang trọng, mà là chúng luôn có thể tiếp cận những khu vực quen thuộc để ăn, ngủ, nghỉ ngơi và cảm thấy an toàn.

Nếu đồ đạc chất đống, thường xuyên bị di chuyển hoặc khiến việc đi lại trở nên khó khăn, chó và mèo có thể cảm thấy mình mất quyền kiểm soát đối với "lãnh thổ" của mình. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những vật nuôi nhút nhát hoặc nhạy cảm.

Thú cưng luôn quan sát môi trường xung quanh để đánh giá mức độ an toàn. Khi các tín hiệu quen thuộc liên tục thay đổi, chúng có thể trở nên căng thẳng giống như con người khi phải sống trong không gian hỗn độn.

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Một môi trường liên tục thay đổi, nhiều đồ đạc và thiếu sự ổn định có thể khiến thú cưng cảm thấy bất an, từ đó gia tăng căng thẳng (ảnh Getty Images)

Những khu vực cần được giữ ổn định

Các chuyên gia khuyến cáo chủ nuôi nên ưu tiên giữ gọn gàng và ổn định những khu vực quan trọng nhất đối với thú cưng, bao gồm:

  • Nơi ăn uống.
  • Chỗ ngủ và nghỉ ngơi.
  • Góc trú ẩn hoặc không gian riêng.
  • Khu vực đặt khay vệ sinh đối với mèo.

Chó và mèo đều cần có một không gian riêng, nơi chúng có thể nghỉ ngơi mà không bị người qua lại liên tục, tiếng ồn hoặc những tác động bất ngờ làm phiền.

Dù mỗi con vật có khả năng thích nghi khác nhau, phần lớn đều phát triển tốt hơn khi sống trong môi trường có lịch sinh hoạt đều đặn, ít thay đổi và có những khu vực cố định dành riêng cho chúng.

Dấu hiệu thú cưng đang căng thẳng

Căng thẳng do môi trường thường không biểu hiện bằng một dấu hiệu rõ ràng mà xuất hiện thông qua nhiều thay đổi nhỏ trong hành vi.

Chủ nuôi nên chú ý nếu thú cưng có các biểu hiện như:

  • Thường xuyên trốn hoặc thu mình.
  • Đi đi lại lại liên tục.
  • Kêu nhiều hơn bình thường.
  • Phá phách hoặc phản ứng mạnh với các kích thích.
  • Ăn ít hoặc thay đổi khẩu vị.
  • Né tránh một số khu vực trong nhà.
  • Ít chơi đùa, trở nên khép kín hoặc dễ giật mình.
  • Liếm, chải lông quá mức.
  • Đi vệ sinh không đúng chỗ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý những biểu hiện này không đồng nghĩa nguyên nhân chắc chắn là do nhà cửa bừa bộn. Đây chỉ là dấu hiệu cho thấy chủ nuôi nên xem xét lại môi trường sống của thú cưng.

Nếu hành vi, sức khỏe hoặc khẩu vị của vật nuôi thay đổi rõ rệt, nên đưa chúng đến bác sĩ thú y để loại trừ các bệnh lý hoặc tình trạng đau đớn tiềm ẩn. Trong trường hợp lo âu kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ có thể kết hợp điều chỉnh môi trường sống, huấn luyện hành vi và điều trị bằng thuốc khi cần thiết.

Dọn dẹp thế nào để thú cưng không bị "sốc"?

Việc tổng vệ sinh hoặc sắp xếp lại toàn bộ ngôi nhà cũng có thể khiến thú cưng căng thẳng nếu diễn ra quá đột ngột.

Các chuyên gia khuyến nghị nên thực hiện từng bước nhỏ thay vì thay đổi toàn bộ không gian trong một thời gian ngắn. Đồng thời, cần duy trì các thói quen hằng ngày như giờ ăn, giờ chơi và thời gian nghỉ ngơi để thú cưng có cảm giác ổn định trong quá trình thích nghi.

Sau khi dọn dẹp, chủ nuôi nên quan sát phản ứng của thú cưng. Nhiều người nhận thấy chó hoặc mèo ngủ ngon hơn, ít cảnh giác hơn và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi ở những khu vực đã được sắp xếp gọn gàng.

Bên cạnh đó, việc dọn dẹp không đồng nghĩa với việc loại bỏ những món đồ quen thuộc của thú cưng. Chuyên gia khuyến cáo nên giữ nguyên giường nằm, chăn, đồ chơi yêu thích và vị trí bát ăn, chỉ loại bỏ những vật dụng không cần thiết trong nhà. Điều này giúp vật nuôi vẫn cảm thấy quen thuộc, an toàn mà không bị choáng ngợp bởi quá nhiều thay đổi.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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