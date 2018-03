Tìm người thân cho bé gái nghi câm điếc đi lạc trên xe buýt

Ngày 31/3, thông tin từ Ban công an xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, hiện công an xã đang tìm người thân cho một bé gái tầm 12-15 tuổi có dấu hiệu câm điếc và không biết nhà ở đâu. Sau khi xuống xe buýt bé gái không biết đi về đâu, nếu ai nhận ra nhanh chóng thông tin cho công an xã Đồng Thành.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 30/3, một bé gái lên xe buýt hãng Phương Thảo tại điểm thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc, Nghệ An) đi tuyến TP Vinh – huyện Yên Thành, Nghệ An. Tuy nhiên, khi đến điểm cuối tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành thì bé gái lại không biết là mình đi đâu. Sau đó nhân viên xe buýt đã thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, công an xã đã có mặt đồng thời thông báo cho công an Yên Thành, phòng LĐ-TB-XH huyện Yên Thành. Hiện tại, sức khỏe bé gái bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn. Bé gái cao tầm 1,30m, khoảng 12-15 tuổi, có dấu hiệu bị câm điếc. Bé gái không biết mình ở đâu và cũng không nói được, chỉ viết một số ký tự lạ.

Hiện chính quyền địa phương đang thông báo cho các xã lân cận về thông tin bé gái thất lạc để tìm người thân. Ai là người thân bé gái trên xin liên hệ: 0981 765 338 (Nguyễn Sỹ Nghi – Trưởng công an Đồng Thành)./.