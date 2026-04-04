中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tinh dầu cà phê: “Bí mật” ít người biết đằng sau hương thơm quen thuộc

Thứ Bảy, 06:10, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc, gắn liền với thói quen sinh hoạt của nhiều người Việt. Tuy nhiên, bên cạnh cà phê rang xay hay cà phê hòa tan, tinh dầu cà phê - một sản phẩm chiết xuất từ hạt cà phê, vẫn còn khá xa lạ với không ít người, dù mang lại nhiều lợi ích trong đời sống.

Tinh dầu cà phê là gì?

Tinh dầu cà phê được chiết xuất từ hạt cà phê, chứa các hợp chất có lợi như caffeine và chất chống oxy hóa. Nhờ đặc tính này, sản phẩm được ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Một số công dụng đáng chú ý của tinh dầu cà phê gồm:

Hỗ trợ chăm sóc tóc: Caffeine trong tinh dầu có thể kích thích nang tóc, góp phần thúc đẩy quá trình mọc tóc và hạn chế lão hóa tóc.

Tăng sự tỉnh táo: Hương thơm đặc trưng của cà phê giúp kích thích hệ thần kinh, cải thiện khả năng tập trung và mang lại cảm giác sảng khoái.

Tinh dầu cà phê không chỉ mang lại hương thơm đặc trưng mà còn có nhiều ứng dụng hữu ích trong chăm sóc sức khỏe và tinh thần

Giảm căng thẳng: Việc khuếch tán tinh dầu có thể giúp thư giãn tinh thần, giảm lo âu và cải thiện tâm trạng.

Chăm sóc vùng da mắt: Nhờ chứa chất chống oxy hóa, tinh dầu cà phê có thể hỗ trợ giảm quầng thâm, nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da.

Giảm cảm giác buồn nôn: Mùi hương cà phê được cho là có khả năng làm dịu cảm giác khó chịu, đặc biệt trong trường hợp say tàu xe hoặc ốm nghén.

Cách sử dụng tinh dầu cà phê

Để phát huy hiệu quả, tinh dầu cà phê có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau:

Khuếch tán trong không gian: Nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy xông để tạo hương thơm dễ chịu, giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Làm dung dịch xịt phòng: Pha loãng tinh dầu với nước để khử mùi và tạo hương thơm tự nhiên cho không gian sống.

Massage thư giãn: Kết hợp tinh dầu cà phê với các loại dầu nền như dầu dừa hoặc dầu jojoba để massage cơ thể, giúp giảm căng thẳng và thư giãn cơ bắp.

Có thể thấy, tinh dầu cà phê không chỉ mang lại hương thơm đặc trưng mà còn có nhiều ứng dụng hữu ích trong chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm chất lượng và sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: tinh dầu cà phê chiết xuất từ hạt cà phê lợi ích của tinh dầu cà phê cà phê hòa tan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trị ngáy ngủ bằng tinh dầu cực kỳ hiệu quả

Trị ngáy ngủ bằng tinh dầu cực kỳ hiệu quả

VOV.VN - Ngáy ngủ không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ của bản thân bạn mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dưới đây là 10 loại tinh dầu giúp giảm ngáy ngủ.

Tin vui dành cho người thường uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày

Tin vui dành cho người thường uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày

VOV.VN - Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo vào mỗi buổi sáng mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đầy chất chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc tiêu thụ cà phê điều độ mang lại những tác động tích cực bất ngờ cho cơ thể.

Cà phê uống vào thời điểm này, sức khỏe ngày càng yếu hơn lại ít người biết

Cà phê uống vào thời điểm này, sức khỏe ngày càng yếu hơn lại ít người biết

VOV.VN - Cà phê là thức uống "quốc dân" giúp tỉnh táo và tăng cường sự tập trung. Tuy nhiên, ranh giới giữa một tách cà phê bổ dưỡng và một tách cà phê gây hại vô cùng mong manh. Nếu bạn đang gặp tình trạng bồn chồn, mất ngủ hoặc đau dạ dày, có thể bạn đã mắc phải những sai lầm dưới đây.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản