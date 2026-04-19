Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng

Tôi vừa tốt nghiệp đại học thì tôi lấy chồng sau 6 tháng tìm hiểu. Anh cũng là mối tình đầu của tôi, tính điềm đạm, biết quan tâm nên tôi luôn nghĩ mình đã chọn đúng người. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng khiến tôi nghi ngờ nên khi anh đề nghị kết hôn, tôi đồng ý và luôn nghĩ cuộc sống sẽ bình yên với người chồng như thế.

Sau khi cưới, cuộc sống của hai vợ chồng không dư dả nhưng ổn định. Vài tháng sau, tôi mang thai, chồng vui mừng ra mặt và chăm sóc tôi chu đáo.

Thời gian ở cữ khiến tôi mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi thường xuyên mất ngủ nên tâm trạng cũng hay buồn bã, muốn được chồng chia sẻ, trong khi anh nói công việc bận rộn nên thường xuyên đi công tác.

Tôi sốc vì bề ngoài chồng vẫn giữ hình ảnh một người chồng trách nhiệm (ảnh minh hoạ: AI)

Có những đêm tôi ôm con thức trắng, tự trấn an rằng chồng đang vất vả kiếm tiền nên cố gắng chịu đựng. Nhưng gần đây, chồng tôi để quên điện thoại ở nhà, tin nhắn liên tục hiện lên. Ban đầu tôi không định xem, nhưng linh cảm khiến tôi mở ra. Tin nhắn của chồng tôi hẹn gặp một người phụ nữ khác với lời lẽ yêu đương, thậm chí cả chuyện họ “chăn gối” với nhau.

Điều khiến tôi sốc là bề ngoài chồng vẫn giữ hình ảnh một người chồng trách nhiệm mua đồ ăn, hỏi han tôi và cưng nựng con… Tôi cứ nghĩ thời gian tôi nghỉ sinh, vợ chồng không “gần gũi” vì anh thương vợ, để tôi nghỉ ngơi sau sinh. Nhưng thực tế, đó là khoảng thời gian anh dành cho người khác.

Những ngày sau đó, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, tôi không dám nói ra sự thật với chồng sợ tôi sẽ không kiểm soát được hành động của mình, tôi chỉ biết ôm con mà nước mắt cứ chảy dài. Con còn quá nhỏ, tôi không chắc mình có thể một mình nuôi con nhưng nếu tiếp tục, tôi cũng không biết có thể vượt qua sự phản bội này hay không?