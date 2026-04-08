中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

Thứ Tư, 06:06, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 3 năm sau khi chia tay mối tình đầu, tôi tưởng mình yên ổn để xây dựng gia đình với người con gái yêu tôi, tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Nhưng đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

Tôi và người yêu cũ cũng là mối tình đầu của tôi từng có 5 năm bên nhau và trải qua nhiều vui buồn cùng nhau. Hai đứa đã tính đến chuyện trăm năm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì những khác biệt không về công việc, gia đình mà cả hai không thể nào vượt qua được.

Ngày chia tay, tôi tưởng như mất đi một phần cuộc sống, lúc nào cũng sống trong tâm trạng ủ rũ, buồn chán nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần nguôi ngoai. Sau đó tôi gặp người hiện tại, cô ấy hiền lành, công việc ổn định và quan trọng là phù hợp để xây dựng một gia đình.

toi sap cuoi vo, nguoi cu bat ngo muon noi lai sau khi ly hon chong hinh anh 1
Tôi chỉ sợ khi kết hôn mà trong lòng vẫn còn người khác, thì sẽ khổ cho cô ấy.

Chúng tôi quen nhau hơn 1 năm thì quyết định cưới. Không phải tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cả hai cảm thấy tin tưởng, an toàn khi ở bên nhau. Và quan trọng là gia đình hai bên ủng hộ, luôn giục giã hai đứa nhanh về chung một nhà.

Nhưng cách đây không lâu, người yêu cũ bất ngờ nhắn tin cho tôi thông báo đã ly hôn và hẹn gặp tôi. Chúng tôi gặp lại nhau sau đó vài ngày. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi và muốn cho nhau cơ hội.

Từ khi gặp người yêu cũ về, tôi sống trong chuỗi ngày giằng xé, trong lòng tôi thực sự vẫn còn yêu người yêu cũ nhưng ngày cưới lại đang đến gần với người mà hai bên gia đình cùng vun vén. Vợ sắp cưới của tôi là người luôn vì tôi, chưa từng làm tôi tổn thương nên tôi lại càng day dứt nhưng thực sự thứ tình cảm tôi dành cho người sắp cưới không phải là tình yêu như mối tình đầu. Tôi chỉ sợ khi kết hôn mà trong lòng vẫn còn người khác, thì sẽ khổ cho cô ấy.

Nhưng nếu hủy hôn lúc này để đến với người yêu cũ, tôi sẽ làm tổn thương quá nhiều người vì gia đình, bạn bè và cả người vợ sắp cưới đang tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Tôi nên làm gì bây giờ để có quyết định sáng suốt và thoát khỏi tâm trạng giằng xé?

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tag: người yêu cũ tình cũ quay lại trước ngày cưới hủy hôn phút chót ly hôn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chăm sóc bố mẹ chồng nhưng khi chia tài sản, con dâu lại chỉ như "người dưng"
VOV.VN - Sau nhiều năm làm dâu, luôn vun vén, chăm sóc gia đình chồng nhưng khi bố mẹ chồng chia tài sản, nàng dâu lại chỉ như "người dưng", không được đứng tên trên sổ đỏ.

Giữ lửa chuyện yêu không khó khi biết bắt đầu từ những điều giản dị mỗi ngày
VOV.VN - Không chỉ là bản năng, tình dục thăng hoa bắt đầu từ cảm xúc được nuôi dưỡng mỗi ngày. Những cái ôm, nụ hôn, sự sẻ chia và cả những khoảnh khắc gần gũi đời thường chính là “chất xúc tác” giúp các cặp đôi tìm lại sự mặn nồng trong cuộc yêu.

Lỡ yêu người đàn ông đã có vợ, cô gái 24 tuổi làm mẹ đơn thân trong day dứt
VOV.VN - Tin vào tình yêu và sự chăm sóc của người đàn ông hơn mình 8 tuổi, cô gái 24 tuổi chấp nhận mang thai và rời quê để giữ con. Nhưng đến khi sự thật anh đã có vợ con lộ ra, cô rơi vào bi kịch: Làm mẹ đơn thân, bị bỏ rơi, và day dứt giữa tình cảm còn vương và thực tế phũ phàng.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản