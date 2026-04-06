Giữ lửa chuyện yêu không khó khi biết bắt đầu từ những điều giản dị mỗi ngày

VOV.VN - Không chỉ là bản năng, tình dục thăng hoa bắt đầu từ cảm xúc được nuôi dưỡng mỗi ngày. Những cái ôm, nụ hôn, sự sẻ chia và cả những khoảnh khắc gần gũi đời thường chính là “chất xúc tác” giúp các cặp đôi tìm lại sự mặn nồng trong cuộc yêu.
VOV.VN - Sau mỗi dịp lễ Tết, thời điểm nhu cầu vui chơi, du lịch tăng cao, các cơ sở y tế ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Đáng lưu ý, không ít bệnh nhân chỉ mới khoảng 20 tuổi, bao gồm cả nam và nữ.
VOV.VN - Sau 4 năm yêu và đã làm lễ dạm ngõ, cô gái 29 tuổi tưởng chừng sắp bước vào hôn nhân thì liên tiếp rơi vào những tình huống “sượng mặt” khi về nhà bạn trai. Từ cách cư xử thiếu tinh tế đến thái độ của gia đình anh khiến cô dần lung lay, đi đến quyết định hủy hôn.
VOV.VN - Không ít gia đình lo lắng khi người cao tuổi đột ngột gia tăng nhu cầu tình dục. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, đây có thể chỉ là thay đổi sinh lý nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý hoặc rối loạn nếu mất kiểm soát, vì vậy cần theo dõi và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.