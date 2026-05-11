Top trái cây tốt cho sinh lý nam, phái mạnh nên biết

Thứ Hai, 09:36, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và phong độ của nam giới. Trong đó, một số loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ cải thiện sinh lý một cách tự nhiên nếu được bổ sung hợp lý.

Vai trò của trái cây đối với sinh lý nam

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản và phong độ của nam giới. Trong đó, việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý một cách tự nhiên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những loại trái cây tốt cho sinh lý nam

Lựu: Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa và được cho là có khả năng hỗ trợ cải thiện nồng độ testosterone ở nam giới. Loại quả này cũng góp phần bảo vệ các tế bào sản xuất hormone sinh dục và hỗ trợ giảm viêm liên quan đến béo phì.

: Bơ giàu magie và boron - hai dưỡng chất được cho là có lợi trong việc hỗ trợ sản xuất hormone giới tính nam, trong đó có testosterone. Đây cũng là loại trái cây giàu chất béo tốt cho sức khỏe tổng thể.

top trai cay tot cho sinh ly nam, phai manh nen biet hinh anh 1

Dưa hấu: Dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene, carotenoid cùng hợp chất citrulline. Hoạt chất này có thể hỗ trợ tăng lưu thông máu và giúp mạch máu thư giãn tốt hơn.

Dâu tây: Dâu tây cung cấp lượng lớn vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol. Loại quả này cũng giàu kali và mangan, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể của nam giới.

Xoài: Xoài giàu vitamin C, vitamin E và beta-carotene. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung xoài hợp lý có thể hỗ trợ cải thiện số lượng và khả năng vận động của tinh trùng nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Lưu ý khi sử dụng trái cây để hỗ trợ sinh lý nam

Để tận dụng tối đa lợi ích từ trái cây, nam giới nên sử dụng đa dạng các loại quả trong khẩu phần ăn hàng ngày thay vì lặp lại một loại. Có thể bắt đầu ngày mới với trái cây tươi, salad, nước ép từ các loại quả họ cam quýt hoặc kết hợp các loại quả mọng với sữa chua để tăng giá trị dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nên linh hoạt cách chế biến như làm sinh tố, salad để bữa ăn thêm hấp dẫn, đồng thời ưu tiên lựa chọn trái cây theo mùa, tươi ngon, không bị dập nát nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
