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Trẻ dậy thì sớm nên ăn gì? Những điều bố mẹ cần biết

Thứ Tư, 06:12, 30/09/2026
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VOV.VN - Dậy thì sớm khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Bên cạnh theo dõi sự phát triển và thăm khám khi cần, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát khẩu phần và duy trì lối sống lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe, tăng trưởng của trẻ.

Tình trạng trẻ dậy thì sớm hiện nay

Trước khi xây dựng chế độ ăn, cha mẹ cần hiểu rằng dậy thì sớm là tình trạng các dấu hiệu phát triển giới tính xuất hiện sớm hơn bình thường, có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như di truyền, dinh dưỡng, cân nặng, môi trường và sức khỏe. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ không nên chỉ điều chỉnh chế độ ăn mà cần đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn theo dõi phù hợp.

Dinh dưỡng ảnh hưởng như thế nào đến dậy thì sớm?

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng của trẻ, nhưng dậy thì sớm là vấn đề phức tạp, liên quan đến hormone, hệ thần kinh và nhiều yếu tố khác, không thể quy cho một thực phẩm cụ thể. Một số nghiên cứu cho thấy thừa cân, béo phì, đặc biệt ở trẻ gái, có liên quan đến thời điểm dậy thì. Vì vậy, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ nạp dư thừa năng lượng, chất béo và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời duy trì vận động để kiểm soát cân nặng.

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Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng của trẻ

Protein vẫn cần thiết cho tăng trưởng nhưng nên bổ sung vừa đủ từ nhiều nguồn như thịt, cá, trứng, sữa, đậu và các loại hạt. Sữa cung cấp protein, canxi và nhiều dưỡng chất cần thiết nên không cần tự ý loại bỏ vì lo dậy thì sớm; lượng dùng cần phù hợp với độ tuổi và nhu cầu của trẻ.

Gợi ý chế độ dinh dưỡng cho trẻ dậy thì sớm

Với trẻ đang phát triển hoặc có dấu hiệu dậy thì sớm, cha mẹ nên xây dựng chế độ ăn đủ chất nhưng tránh dư thừa, ưu tiên thực phẩm tươi, đa dạng như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các loại hạt; hạn chế đồ ăn nhanh, bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn để kiểm soát cân nặng. Trẻ vẫn cần đủ protein, vitamin và khoáng chất từ thịt, cá, trứng, sữa và các nhóm thực phẩm khác, không nên tự ý loại bỏ bất kỳ nhóm chất nào.

Bên cạnh đó, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế sử dụng đồ nhựa không phù hợp để đựng, hâm nóng thức ăn. Cha mẹ không nên tự áp dụng chế độ ăn kiêng hoặc loại bỏ sữa, thịt, trứng khi chưa có chỉ định; nếu trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm, nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá và tư vấn phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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