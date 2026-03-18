Từ 1/5, chồng ép vợ nghỉ làm, ở nhà nội trợ bị phạt đến 10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Tăng mức phạt tiền phân biệt giới tính

Tại nghị định mới, Chính phủ sửa đổi quy định theo hướng nâng mức phạt tiền với hàng loạt hành vi vi phạm về phân biệt giới tính trong gia đình.

Người nào đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính; cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính thì bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng (mức phạt hiện hành từ 3-5 triệu đồng).

Nghị định mới nâng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm về bình đẳng giới như việc chồng ép vợ nghỉ làm. (Ảnh minh họa: AI).

Các hành vi áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định; đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính cũng bị nâng mức phạt từ lên 10-12 triệu đồng (hiện hành là 5-7 triệu đồng).

Mức phạt cao nhất 12-15 triệu đồng được áp dụng với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính (mức phạt hiện hành 7-10 triệu đồng).

Ngoài ra, nghị định mới còn nâng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục, thể thao.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, ủng hộ việc nâng mức chế tài vi phạm như đã nêu. Điều này phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng tính răn đe, tránh tình trạng "nhờn luật" vì mức xử phạt quá thấp.

Đặc biệt, việc nâng mức phạt tiền đối với các hành vi phân biệt giới tính trong gia đình sẽ tác động tích cực đến ý thức bình đẳng giới, bảo vệ tốt hơn cho người yếu thế như phụ nữ, trẻ em...

"Tăng 2 triệu hay 5 triệu đồng không chỉ là những con số, mà còn có ý nghĩa giáo dục, phòng ngừa, xóa bỏ tư tưởng đóng cửa bảo nhau, muốn làm gì thì làm", luật sư nói.

Nâng thẩm quyền cho chủ tịch xã, trưởng công an xã

Một nội dung quan trọng khác tại nghị định mới, là quy định tăng thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới cho một số chức danh.

Trong đó, chủ tịch UBND cấp xã (xã, phường, đặc khu) có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng (mức tối đa hiện nay chỉ là 3 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (không bị giới hạn về giá trị của tang vật, phương tiện)…

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 3 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 6 triệu đồng (quy định hiện hành chỉ được phạt cảnh cáo).

Tương tự, thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền đến 6 triệu đồng (hiện hành là 900.000 đồng), trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng (hiện hành là 1,5 triệu đồng)…

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá, việc sửa đổi thẩm quyền xử phạt cho các chức danh nêu trên, chẳng hạn như chủ tịch xã, trưởng công an xã, là hợp lý. Điều này phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện) và mô hình mới của lực lượng công an (không còn công an cấp huyện), đồng thời tương quan với mức phạt tiền đã được tăng cao hơn với nhiều hành vi vi phạm.