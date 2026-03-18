中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ 1/5, chồng ép vợ nghỉ làm, ở nhà nội trợ bị phạt đến 10 triệu đồng

Thứ Tư, 16:35, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

Theo quy định mới có hiệu lực từ 1/5/2026, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập, ép vợ ở nhà nội trợ sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Tăng mức phạt tiền phân biệt giới tính

Tại nghị định mới, Chính phủ sửa đổi quy định theo hướng nâng mức phạt tiền với hàng loạt hành vi vi phạm về phân biệt giới tính trong gia đình.

Người nào đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính; cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính thì bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng (mức phạt hiện hành từ 3-5 triệu đồng).

Nghị định mới nâng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm về bình đẳng giới như việc chồng ép vợ nghỉ làm. (Ảnh minh họa: AI).

Các hành vi áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định; đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính cũng bị nâng mức phạt từ lên 10-12 triệu đồng (hiện hành là 5-7 triệu đồng).

Mức phạt cao nhất 12-15 triệu đồng được áp dụng với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính (mức phạt hiện hành 7-10 triệu đồng).

Ngoài ra, nghị định mới còn nâng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục, thể thao.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, ủng hộ việc nâng mức chế tài vi phạm như đã nêu. Điều này phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng tính răn đe, tránh tình trạng "nhờn luật" vì mức xử phạt quá thấp.

Đặc biệt, việc nâng mức phạt tiền đối với các hành vi phân biệt giới tính trong gia đình sẽ tác động tích cực đến ý thức bình đẳng giới, bảo vệ tốt hơn cho người yếu thế như phụ nữ, trẻ em... 

"Tăng 2 triệu hay 5 triệu đồng không chỉ là những con số, mà còn có ý nghĩa giáo dục, phòng ngừa, xóa bỏ tư tưởng đóng cửa bảo nhau, muốn làm gì thì làm", luật sư nói.

Nâng thẩm quyền cho chủ tịch xã, trưởng công an xã

Một nội dung quan trọng khác tại nghị định mới, là quy định tăng thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới cho một số chức danh.

Trong đó, chủ tịch UBND cấp xã (xã, phường, đặc khu) có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng (mức tối đa hiện nay chỉ là 3 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (không bị giới hạn về giá trị của tang vật, phương tiện)…

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 3 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 6 triệu đồng (quy định hiện hành chỉ được phạt cảnh cáo).

Tương tự, thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền đến 6 triệu đồng (hiện hành là 900.000 đồng), trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng (hiện hành là 1,5 triệu đồng)…

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá, việc sửa đổi thẩm quyền xử phạt cho các chức danh nêu trên, chẳng hạn như chủ tịch xã, trưởng công an xã, là hợp lý. Điều này phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện) và mô hình mới của lực lượng công an (không còn công an cấp huyện), đồng thời tương quan với mức phạt tiền đã được tăng cao hơn với nhiều hành vi vi phạm.

Theo Tuyến Phan/Thanh Niên
Tag: nội trợ chồng ép vợ nghỉ làm ở nhà nội trợ phạt nếu ép vợ ở nhà
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đã đến lúc nam giới gánh vác chuyện tránh thai
Đã đến lúc nam giới gánh vác chuyện tránh thai

VOV.VN - Phần lớn các biện pháp tránh thai hiện nay đều do phụ nữ gánh chịu, từ uống thuốc, đặt vòng đến tiêm nội tiết. Nhưng nhiều nghiên cứu và cảnh báo y khoa cho thấy những phương pháp này có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Theo chuyên gia, đã đến lúc nam giới cần chia sẻ trách nhiệm trong chuyện tránh thai.

Đã đến lúc nam giới gánh vác chuyện tránh thai

Đã đến lúc nam giới gánh vác chuyện tránh thai

VOV.VN - Phần lớn các biện pháp tránh thai hiện nay đều do phụ nữ gánh chịu, từ uống thuốc, đặt vòng đến tiêm nội tiết. Nhưng nhiều nghiên cứu và cảnh báo y khoa cho thấy những phương pháp này có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Theo chuyên gia, đã đến lúc nam giới cần chia sẻ trách nhiệm trong chuyện tránh thai.

Thấy người bất động trên phố, sao không cứu mà ném tiền lẻ như với người chết?
Thấy người bất động trên phố, sao không cứu mà ném tiền lẻ như với người chết?

VOV.VN - Nếu không có bác sỹ Tiến ép tim rồi gọi 115 đưa đi cấp cứu, số phận nạn nhân sẽ ra sao khi trước đó, vài người chỉ ném tiền lẻ vào anh, mặc định hết cơ hội sống?

Thấy người bất động trên phố, sao không cứu mà ném tiền lẻ như với người chết?

Thấy người bất động trên phố, sao không cứu mà ném tiền lẻ như với người chết?

VOV.VN - Nếu không có bác sỹ Tiến ép tim rồi gọi 115 đưa đi cấp cứu, số phận nạn nhân sẽ ra sao khi trước đó, vài người chỉ ném tiền lẻ vào anh, mặc định hết cơ hội sống?

Clip rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu gây xúc động, thu hút 16 triệu lượt xem
Clip rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu gây xúc động, thu hút 16 triệu lượt xem

Clip ghi lại cảnh con rùa mắc lưới bơi đến thuyền như cầu cứu được ngư dân giải cứu tại vùng biển Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ), thu hút 16 triệu lượt xem và nhiều bình luận xúc động trên mạng xã hội.

Clip rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu gây xúc động, thu hút 16 triệu lượt xem

Clip rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu gây xúc động, thu hút 16 triệu lượt xem

Clip ghi lại cảnh con rùa mắc lưới bơi đến thuyền như cầu cứu được ngư dân giải cứu tại vùng biển Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ), thu hút 16 triệu lượt xem và nhiều bình luận xúc động trên mạng xã hội.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI