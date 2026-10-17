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Uống gì để hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể?

Thứ Bảy, 09:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Trà xanh, trà nghệ, nước ép lựu chứa các hợp chất có thể hỗ trợ giảm viêm. Tuy nhiên, bằng chứng về từng loại đồ uống còn khác nhau.

 

Viêm là một phần trong phản ứng chữa lành tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, khi kéo dài thành viêm mạn tính, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe lâu dài. Chế độ ăn giàu dưỡng chất có thể góp phần kiểm soát viêm. Nước, trà xanh, nước ép anh đào chua và một số đồ uống khác cũng có thể hỗ trợ quá trình này.

Uống nước giúp đào thải chất thải

Uống nước trong ngày giúp cơ thể duy trì đủ nước và hỗ trợ quá trình đào thải chất thải. Tình trạng mất nước có thể làm gia tăng viêm toàn thân và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Do đó mỗi người uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày. Nếu thấy nước lọc đơn điệu, có thể thêm vài lát chanh, cam, dâu tây hoặc dứa để tạo hương vị.

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Mỗi người uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày (Ảnh: Getty)

Trà xanh giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, những hợp chất thực vật giúp hạn chế tổn thương tế bào và hỗ trợ giảm viêm. Trong đó, polyphenol là nhóm chất chống oxy hóa được nghiên cứu về khả năng giảm viêm và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Có thể thưởng thức một đến hai tách trà xanh vào buổi sáng để giúp cơ thể tỉnh táo nhẹ nhàng.

Nước ép anh đào chua

Nước ép anh đào chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó có anthocyanin, nhóm sắc tố tự nhiên liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm hỗ trợ giảm viêm.

Nghiên cứu cho thấy thức uống này có thể giúp giảm đau nhức sau tập luyện thông qua việc giảm viêm ở cơ. Nước ép anh đào chua có vị chua đậm. Nếu khó uống, có thể pha loãng với nước.

Nước ép lựu

Nước ép lựu có màu đỏ nổi bật, giàu polyphenol. Nghiên cứu cho thấy nhóm chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm viêm toàn thân và có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Khi lựa chọn sản phẩm, nên ưu tiên nước ép không thêm đường hoặc chất tạo ngọt. Tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm gia tăng viêm toàn thân. Tương tự nước ép anh đào chua, nước ép lựu có thể được pha loãng để giảm vị chua.

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Nước ép lựu làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính (Ảnh: Getty)

Trà atiso đỏ

Trà atiso đỏ có vị chua, màu hồng đỏ đặc trưng và chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, vitamin C và anthocyanin. Một nghiên cứu ghi nhận việc uống trà hibiscus thường xuyên có thể giúp giảm nồng độ một số dấu ấn viêm trong máu, chẳng hạn protein phản ứng C (CRP).

Trà lên men kombucha

Kombucha là thức uống lên men có vị chua, chứa các vi sinh vật sống có lợi cho đường ruột. Những vi sinh vật này được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và điều hòa viêm.

Kombucha cũng chứa polyphenol, nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm. Người mới sử dụng có thể bắt đầu với khoảng nửa đến một cốc mỗi ngày. Dù có thể tự làm tại nhà, lựa chọn sản phẩm chế biến sẵn từ nguồn bảo đảm an toàn sẽ giúp hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn. Quá trình tự lên men có thể gây ô nhiễm vi sinh vật và dẫn đến bệnh do thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.

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Trà lên men kombucha (Ảnh: Getty)

Trà nghệ hỗ trợ giảm viêm

Nghệ chứa curcumin, một hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nghệ có thể hỗ trợ giảm viêm và cải thiện triệu chứng của một số bệnh liên quan đến viêm, bao gồm bệnh viêm ruột và viêm khớp.

Một số nghiên cứu cũng gợi ý chế độ ăn có nghệ có thể hỗ trợ chức năng não và làm chậm suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, không nên mặc định một tách trà nghệ mang lại đầy đủ các tác dụng được ghi nhận trong nghiên cứu về nghệ hoặc curcumin. Nghệ có thể được sử dụng dưới dạng gia vị, sản phẩm bổ sung hoặc pha trà.

Nước hầm xương

Nước hầm xương được chế biến bằng cách ninh xương với nước và gia vị. Thức uống này chứa những hợp chất có trong sụn, được nghiên cứu về đặc tính chống viêm. Nghiên cứu trên động vật cho thấy nước hầm từ xương gà có thể giúp giảm viêm và cải thiện triệu chứng của bệnh viêm ruột. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác định liệu nước hầm xương có hiệu quả trong điều trị tình trạng viêm ở người hay không.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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