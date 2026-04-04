Văn khấn cúng Tết Thanh minh trong nhà và ngoài mộ

Nghi lễ cúng Tết Thanh minh không thể thiếu các bài văn khấn. (Ảnh: Đắc Huy)

Tết Thanh minh từ lâu đã trở thành một dịp lễ mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Đây không chỉ là thời điểm con cháu tưởng nhớ tổ tiên, những người đã khuất mà còn là dịp thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng kính trọng và biết ơn đối với cội nguồn gia tộc.

Năm 2026, tiết Thanh minh từ Chủ nhật ngày 5/4, tức ngày 18/2 âm lịch. Vào thời điểm này, nhiều gia đình Việt thường sắp xếp thời gian đi tảo mộ, dọn dẹp phần mộ tổ tiên, đồng thời chuẩn bị lễ cúng Thanh minh để tưởng niệm và cầu mong bình an cho gia đình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ cách thức tổ chức nghi lễ cũng như những lễ vật cần chuẩn bị cho ngày Tết Thanh minh. Việc chuẩn bị cho dịp lễ này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo cùng sự hiểu biết nhất định về các nghi thức truyền thống nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và đúng phong tục.

Ngoài ra, văn khấn cũng giữ vai trò quan trọng, là phương thức để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Các gia đình có thể tham khảo các bài văn khấn phổ biến gồm: bài văn khấn cúng Tết Thanh minh ngoài mộ và bài văn khấn cúng Tết Thanh minh trong nhà.

Bài văn khấn cúng Tết Thanh minh ngoài mộ

Lễ cúng Tết Thanh minh thường diễn ra ở hai địa điểm là phần mộ tổ tiên và tại nhà. (Ảnh: Đắc Huy)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy các ngài thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày...

Tín chủ chúng con là: (tên người khấn).

Ngụ tại: (địa chỉ của nhà tín chủ).

Nhân Tết Thanh minh, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước án, kính mời chư vị tôn thần lai lâm chiếu giám.

Gia đình chúng con có ngôi mộ của: (cha, ông hay cụ tam đại, tứ đại theo vai của người dưới mộ so với tín chủ), táng tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp.

Vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng thần linh, thổ công, thổ phủ, long mạch, tiền chu tước, hậu huyền vũ, tả thanh long, hữu bạch hổ và chư vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con kính mời các vị chư thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài văn khấn cúng Tết Thanh minh trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con lạy gia tiên tiền tổ, họ hàng nội ngoại hai bên gia tộc họ…

Con lạy bà tổ cô ông mãnh, ông bà, cô bé Đỏ, cậu bé Đỏ tại gia

Hôm nay là ngày... tháng... năm...

Nay con giữ việc phụng thờ tên là..., tuổi…, sinh tại xã..., huyện..., tỉnh... cùng toàn gia, trước bàn thờ gia tiên cúi đầu bái lễ.

Kính mời Thổ công Táo quân đồng lai cách cảm.

Kính dâng lễ bạc: Trầu rượu, trà nước, vàng hương, hoa quả cùng phẩm vật lòng thành nhân dịp tiết Thanh minh, kính mời hương hồn nội ngoại tổ tiên, kỵ, cụ, ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em chứng giám và hưởng lễ.

Con thành tâm thành kính cúi xin gia tiên tiền tổ, bà tổ cô ông mãnh, ông bà… phù hộ độ trì, đề tâm xếp nếp, vuốt ve che chở cho đại gia đình con bình an, thịnh vượng, ba tháng mùa hè chín tháng mùa đông đều mát mẻ, tốt tươi. Điều lành mang lại, điều dữ mang đi cho công việc của gia đình con đều thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn.

Chúng con kính dâng lễ bạc tâm thành, cúi xin gia tiên chứng minh chứng giám cho lòng thành của toàn thể gia quyến.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Cúng Tết Thanh minh cần chuẩn bị gì?

Câu hỏi nên cúng Thanh minh tại mộ hay tại nhà, cũng như cần chuẩn bị những lễ vật gì, luôn là băn khoăn của không ít người khi dịp lễ quan trọng này đến gần. Trên thực tế, mỗi hình thức cúng đều có những đặc điểm riêng, song đều hướng đến sự thành tâm và tưởng nhớ tổ tiên.

Lễ cúng Tết Thanh minh ngoài mộ

So với mâm cúng trong gia đình, lễ cúng ngoài mộ thường được chuẩn bị đơn giản hơn nhưng vẫn bảo đảm sự trang trọng cần thiết. Những lễ vật cơ bản thường bao gồm hương, đèn hoặc nến để thắp sáng và tưởng niệm; hoa tươi như hoa cúc, hoa lay ơn hoặc hoa hồng; trầu cau cùng bánh kẹo được đặt trên bàn nhỏ hoặc bày trước mộ phần.

Ngoài ra, nhiều gia đình chuẩn bị thêm chè, xôi nhằm tăng phần trang nghiêm cho nghi lễ; rượu trắng và nước trà thể hiện lòng thành kính dâng lên tổ tiên. Theo phong tục truyền thống, gạo và muối cũng được mang theo để rắc xung quanh mộ sau khi cúng.

Mâm lễ ngoài mộ có thể là lễ chay hoặc lễ mặn tùy theo điều kiện và tập quán từng gia đình. Với lễ chay, các lễ vật thường gồm xôi chè, oản chuối, bánh, nước, gạo muối, bỏng và chén mật ong. Trong trường hợp chuẩn bị lễ mặn, ngoài các lễ vật cơ bản còn có thêm xôi, gà luộc hoặc khoanh giò để dâng cúng.

Lễ cúng Tết Thanh minh tại nhà

Bên cạnh việc cúng ngoài mộ, nhiều gia đình còn tổ chức lễ cúng Thanh minh tại nhà, trên bàn thờ gia tiên. Mâm lễ tại gia thường bao gồm mâm cơm truyền thống, trái cây, hoa tươi, rượu và bánh trái. Gia chủ thắp hương, khấn vái để bày tỏ lòng thành và cầu mong sự bình an, may mắn cho các thành viên trong gia đình.

Một mâm lễ cúng Thanh minh tại nhà thường có các lễ vật cơ bản như hương và nến nhằm tạo không gian trang nghiêm; hoa tươi, phổ biến là hoa cúc hoặc hoa huệ, tượng trưng cho sự trong sạch và lòng hiếu thảo. Mâm ngũ quả gồm năm loại quả khác nhau đại diện cho ngũ hành, mang ý nghĩa cầu mong phúc lộc đủ đầy.

Bên cạnh đó, trầu cau được chuẩn bị như biểu tượng của sự gắn kết giữa các thế hệ; rượu hoặc trà dùng để dâng mời tổ tiên; tiền vàng mã được chuẩn bị theo quan niệm truyền thống nhằm gửi đến người đã khuất.

Đối với mâm cỗ mặn, tùy phong tục từng vùng miền, gia chủ có thể chuẩn bị các món quen thuộc như xôi, gà luộc, nem rán, bánh chưng, món xào, canh mọc hoặc các món rau củ luộc. Thành phần món ăn có thể linh hoạt thay đổi tùy điều kiện kinh tế và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình.

Với những gia đình theo Phật giáo, mâm cúng chay thường được lựa chọn thay cho cỗ mặn. Các món phổ biến gồm xôi gấc hoặc xôi đỗ xanh, nem chay (chả giò chay), đậu hũ chiên sả, canh nấm chay, rau củ luộc hoặc xào chay, cùng chè trôi nước chay. Cách chuẩn bị hướng đến sự thanh tịnh, giản dị và phù hợp với tinh thần tín ngưỡng.

Trong trường hợp điều kiện thời gian hoặc kinh tế không cho phép, mâm cúng có thể được giản lược, chỉ cần hoa tươi, trái cây và bánh kẹo. Dù hình thức chuẩn bị khác nhau, yếu tố quan trọng nhất trong ngày Tết Thanh minh vẫn là sự thành tâm của gia chủ khi tưởng nhớ tổ tiên và gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc.