Mâm cỗ cúng Tết Thanh minh gồm những gì?

Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng của người Việt Nam. Không chỉ là dịp để con cháu hướng về cội nguồn, đây còn là thời điểm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, những người thân đã khuất. Trong ngày này, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng chu đáo cả tại phần mộ và tại nhà, tạo nên nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo phong tục, vào dịp Tết Thanh minh, người Việt thực hiện hai lễ cúng riêng biệt gồm lễ cúng ngoài mộ và lễ cúng gia tiên tại nhà.

Tùy vào điều kiện kinh tế, truyền thống gia đình hoặc phong tục vùng miền, mâm cỗ cúng Thanh minh có thể được chuẩn bị theo hình thức lễ chay hoặc lễ mặn. Dù khác nhau về hình thức, điểm chung vẫn là sự trang nghiêm và tấm lòng thành của con cháu.

Mâm lễ cúng Tết Thanh minh tại mộ

Tảo mộ là nghi thức quan trọng không thể thiếu trong dịp Thanh minh. Đây là thời điểm con cháu sum họp tại nghĩa trang để chăm sóc, sửa sang phần mộ tổ tiên, giúp nơi an nghỉ trở nên sạch sẽ và khang trang hơn.

Lễ cúng tại phần mộ có thể được thực hiện bằng mâm lễ chay hoặc mặn tùy hoàn cảnh từng gia đình. Tuy nhiên, các lễ vật cơ bản thường không thể thiếu gồm: hương, đèn, chè, rượu, nước, trầu cau, tiền vàng và trái cây.

Với mâm cỗ chay, gia đình có thể chuẩn bị xôi chè, oản chuối, bánh, nước, gạo muối, bỏng và chén mật ong. Trong khi đó, mâm cỗ mặn ngoài các lễ vật truyền thống còn bổ sung thêm rượu thịt, xôi, gà luộc hoặc khoanh giò.

Khi thực hiện nghi lễ, nếu khu mộ có nhiều bát hương, người cúng cần thắp hương đầy đủ cho tất cả các bát, đồng thời lễ vật có thể dùng chung. Các đồ lễ nên được sắp xếp gọn gàng trên đĩa, đặt trên chiếu hoặc khăn khi bày dưới đất và phải đặt tại vị trí bằng phẳng trước khi bắt đầu cúng.

Sau khi hoàn tất nghi thức, gia chủ chờ cho hương cháy khoảng hai phần ba rồi thực hiện lễ tạ, hóa vàng và xin lộc mang về nhà để tiếp tục làm lễ gia thần và gia tiên. Nếu bài cúng được viết ra giấy, sau khi đọc xong cũng sẽ được hóa cùng vàng mã.

Không chỉ dừng lại ở việc dâng lễ, phong tục tảo mộ còn bao gồm việc mang theo xẻng, cuốc để đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, dọn sạch cỏ dại và cây bụi mọc quanh mộ. Việc này giúp tránh tình trạng rắn, chuột đào hang hoặc gia súc phá hoại, đồng thời thể hiện sự chăm sóc của con cháu đối với nơi an nghỉ của người đã khuất.

Đối với các khu mộ đã xây dựng kiên cố, việc quét dọn được thực hiện cẩn thận trước khi thắp hương và đặt lễ cúng.

Mâm lễ cúng Tết Thanh minh tại nhà

Bên cạnh nghi lễ ngoài mộ, lễ cúng gia tiên tại nhà cũng giữ vai trò quan trọng trong ngày Thanh minh. Tuy là dịp lễ lớn, mâm cúng không nhất thiết phải cầu kỳ, mà được chuẩn bị phù hợp với điều kiện của từng gia đình hoặc theo phong tục từng vùng miền. Điều cốt lõi vẫn là lòng thành kính gửi gắm qua từng lễ vật.

Thông thường, mâm cúng Thanh minh tại nhà gồm các món truyền thống như xôi, gà luộc, canh măng, miến và một món xào. Ngoài ra còn có hoa quả, hoa tươi, trầu cau và vàng mã đi kèm.

Đối với các gia đình theo Phật giáo, mâm cúng chay thường được chuẩn bị thay cho mâm cỗ mặn nhằm phù hợp với tín ngưỡng tâm linh. Trong trường hợp điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh không cho phép, mâm cúng có thể giản lược chỉ gồm hoa tươi, trái cây và bánh kẹo nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm.

Trước khi thực hiện nghi lễ tại nhà, việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và lau chùi bàn thờ gia tiên là bước chuẩn bị quan trọng. Người thực hiện nghi lễ cần mặc trang phục chỉnh tề, sạch sẽ để thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên.

Khi thắp hương, gia chủ vái lạy và đọc văn khấn, bày tỏ lòng thành kính. Sau khi tuần hương cháy hết, gia đình hóa vàng và xin thụ lộc.

Không chỉ là nghi lễ tâm linh, Thanh minh còn là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, cùng nhau chăm sóc phần mộ tổ tiên và nhắc nhớ về truyền thống hiếu nghĩa. Chính sự tiếp nối ấy đã giúp phong tục Thanh minh trở thành một nét đẹp văn hóa bền vững, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc qua thời gian.