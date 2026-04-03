Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Thứ Sáu, 17:58, 03/04/2026
VOV.VN - Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.

Vợ chồng tôi đều 30 tuổi, đã có con đang học mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1. Chúng tôi từ quê lên Hà Nội lập nghiệp, hiện tại tổng thu nhập chỉ khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Với mức lương này ở quê có lẽ là ổn, nhưng ở thành phố, chúng tôi luôn phải sống trong cảnh giật gấu vá vai, vay mượn mỗi tháng.

Chồng tôi làm cho một công ty vận tải, lương 15 triệu đồng. Anh là người rất trọng sĩ diện và vẻ bề ngoài, lúc nào ra khỏi nhà anh cũng phải sơ mi phẳng phiu, giày tây bóng lộn, tay xách cặp da đúng chuẩn nhân viên văn phòng.

Đồng nghiệp hay hàng xóm nhìn vào ai cũng khen tôi sướng, có chồng đẹp trai, phong độ. Nhưng chỉ mình tôi biết, để giữ cái mác đó, nhiều tháng tôi phải vay mượn. Chi phí tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, tiêu của chồng, tiền gửi về quê rồi tiền học cho con ngốn sạch tiền lương rất nhanh.

Hễ tháng nào phát sinh chi phí như con ốm hay có thêm chuyện hiếu hỉ là đến tuần cuối tôi lại phải muối mặt nhắn tin vay mượn bạn bè vài triệu đồng để chi tiêu, rồi đến kỳ lương tháng sau lại đem trả. Cái vòng quẩn quanh ấy cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay khiến tôi vô cùng mệt mỏi và bế tắc.

Sống nghèo ở thành phố nhưng chồng vẫn không chịu về quê vì sĩ diện cao. (Ảnh minh họa: iStock)

Nhiều lần tôi bàn với chồng hay là mình về quê sống. Về quê không mất tiền thuê nhà, chi phí rẻ, tôi có thể mở cửa hàng kinh doanh, còn anh với bằng đại học và sự chỉn chu hoàn toàn có thể xin việc gần nhà. Quan trọng hơn là tiện nghi ở quê giờ cũng không thua kém mấy so với thành phố, lại có sự giúp đỡ của bố mẹ, anh chị em xung quanh. Tôi tin nếu về quê, gia đình sẽ không phải sống trong cảnh chưa hết tháng đã hết tiền như bây giờ.

Thế nhưng, hễ tôi vừa nhắc đến là anh lại gạt phắt đi. Anh bảo: "Bao nhiêu người khao khát ở lại phố chẳng được, đang yên đang lành lại về quê cho người ta cười vào mặt à?".

Anh sợ họ hàng ở quê đánh giá mình thất bại, sợ mất cái danh làm việc ở thành phố. Anh thà chấp nhận mỗi sáng nhịn ăn để có tiền uống cà phê với đồng nghiệp, thà để tôi phải thức đêm tính toán từng đồng lẻ, chứ nhất quyết không giảm các bữa nhậu ngoại giao vì sợ trở nên "kém tắm".

Mới đây mẹ tôi ở quê ốm, tôi muốn gửi biếu chút tiền thuốc thang nhưng tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Hỏi đến chồng thì anh bảo chẳng có tiền, ví còn 2 triệu để tiếp khách. Nghe đến đó, tôi thực sự đổ sụp. Hóa ra, anh coi trọng mọi thứ hào nhoáng bên ngoài hơn cả sức khỏe của mẹ vợ.

Tôi tự hỏi, cái sĩ diện ấy liệu có nuôi sống được gia đình? Thành phố này hào nhoáng thật, nhưng nếu cứ phải gồng mình lên để đóng một vai diễn thành đạt mà túi tiền rỗng tuếch, thì liệu có đáng không?

Tôi mệt mỏi quá rồi, nhiều lúc chỉ muốn đưa các con về quê trước để anh tự xoay xở với cái sĩ diện, công việc của mình. Tôi nên làm gì lúc này, tiếp tục cam chịu hay quyết liệt một lần để thay đổi? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Vì sao nhiều người "yêu xong là đuối sức", thậm chí đổ bệnh?

VOV.VN - Tình dục vốn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, không ít nam giới lại rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu, thậm chí buồn nôn sau mỗi cuộc yêu. Theo các chuyên gia, đây có thể liên quan đến thể trạng, cường độ hoạt động và những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn

Tag: sống ở thành phố áp lực tài chính vay tiền sinh hoạt sĩ diện đàn ông về quê lập nghiệp
Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò

VOV.VN - Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời. Cả 2 cảm thấy chán ngấy đối phương, thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu ly hôn vì sợ mất thể hiện. Anh ta muốn giữ cái mác gia đình hạnh phúc, nhưng lại thản nhiên ra ngoài hẹn hò gái gú.

Muốn vay thêm tiền trả nợ cho bố mẹ, tôi bị vợ phản đối quyết liệt, dọa ly hôn

VOV.VN - Khi bố mẹ rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư thua lỗ, người chồng muốn rút toàn bộ tiền tiết kiệm và vay thêm để giúp đỡ. Nhưng sự phản đối gay gắt từ người vợ đã đẩy cuộc hôn nhân vào căng thẳng, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Giữa chữ hiếu và hạnh phúc gia đình nhỏ, lựa chọn nào mới là đúng?

Bố mẹ chồng cho riêng con trai đất, con dâu có nên đổ tiền vào xây nhà?

VOV.VN - Sau bao năm ở trọ, ngày bố mẹ chồng tuyên bố sẽ cho mảnh đất 60m2 ở ngoại thành để xây nhà, tôi đã bật khóc vì xúc động. Tôi cứ ngỡ, sau bao năm ở trọ chật chội, cánh cửa hạnh phúc cuối cùng cũng đã mở ra, thế nhưng nhìn tờ giấy trên bàn tôi lặng người nhận ra mình chỉ là người ngoài trong gia đình này.

