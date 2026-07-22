Vì sao mèo thường liếm lông cho nhau?

Để tìm hiểu rõ hơn về hành vi này, nhóm nghiên cứu do một bác sĩ thú y thuộc Đại học Ghent (Bỉ) dẫn đầu đã thu thập video từ 53 hộ gia đình nuôi từ hai con mèo trở lên. Các nhà khoa học phân tích đặc điểm của từng con mèo, cách chúng chải lông cho nhau cũng như những hành vi diễn ra trước, trong và sau đó. Kết quả được công bố trên tạp chí Applied Animal Behaviour Science.

Qua phân tích, nhóm nghiên cứu xác định hành vi chải lông cho nhau của mèo chủ yếu diễn ra trong hai bối cảnh: tăng cường gắn kết hoặc thể hiện sự căng thẳng giữa các cá thể.

Ý nghĩa đằng sau hành động mèo liếm lông cho nhau (Ảnh Getty Images)

Khi nào mèo liếm nhau vì thân thiết?

Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi hai con mèo chủ động tìm kiếm sự tiếp xúc cơ thể, có tới 41% trường hợp chúng sẽ liếm lông cho nhau.

Nếu cả hai có tư thế giống nhau, chẳng hạn cùng ngồi hoặc cùng nằm, đó thường là dấu hiệu của mối quan hệ tích cực. Trong trường hợp này, mèo thường liếm vùng đầu hoặc tai của bạn đồng hành.

Đôi khi, hành vi chải lông còn là cách mèo bắt đầu một màn chơi đùa. Khi đó, vị trí được liếm phổ biến nhất là vùng cổ.

Liếm lông cũng có thể là cách "gây sức ép"

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc chải lông đôi khi là cách mèo thể hiện sự áp đảo hoặc gửi đi thông điệp cảnh báo. Dấu hiệu dễ nhận biết là hai con mèo có tư thế không cân xứng, chẳng hạn một con đứng hoặc cúi người đè lên con còn lại.

Một ví dụ được ghi nhận trong các đoạn video là khi một con mèo muốn chiếm chỗ nằm có nắng mà con khác đang sử dụng. Thay vì lao tới tấn công ngay, nó thường bắt đầu bằng việc liếm vùng cổ của đối phương.

Hành động này khiến con mèo bị liếm có nhiều biểu hiện khó chịu như cụp tai. Một số trường hợp sau đó chuyển sang cào, cắn hoặc vung chân tấn công. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy mèo đang căng thẳng, bao gồm lắc đầu, liếm môi, ngáp hoặc gãi phía sau tai.

Theo nhóm nghiên cứu, thay vì giải quyết xung đột bằng hành vi hung hăng ngay từ đầu, mèo thường sử dụng những tín hiệu xã hội tinh tế hơn để thăm dò hoặc giảm căng thẳng. Điều này cho thấy chúng có khả năng thích nghi và điều chỉnh hành vi linh hoạt trong quá trình tương tác với đồng loại.