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Vì sao một tuần lại có đúng 7 ngày?

Thứ Ba, 10:35, 15/09/2026
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VOV.VN - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tuần lễ 7 ngày vẫn là một trong những quy ước xã hội thành công và bền bỉ nhất của văn minh nhân loại.

Năm được đo theo chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời. Tháng được tính dựa trên hành trình Mặt trăng xoay quanh Trái đất. Ngay cả một ngày cũng được định hình chính xác bởi một vòng quay tự thân của hành tinh.

Thế nhưng cách tính 7 ngày một tuần chi phối toàn bộ nhịp sống, công việc và sự nghỉ ngơi của nhân loại lại không có lý giải hoàn chỉnh theo hiện tượng thiên văn. Việc chia thời gian thành từng cụm 7 ngày là một trong những quy ước cổ xưa nhất trong lịch sử loài người. Tại sao không phải là 5 ngày để dễ tính toán, hay 10 ngày theo hệ thập phân tiện lợi?

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Nhiều người thắc mắc tại sao 1 tuần có 7 ngày, không phải 5 hay 10 ngày? (Ảnh: iStock)

Quan sát thiên văn của người Babylon cổ đại

Khoảng 4.000 năm trước, các nhà thiên văn học Babylon cổ đại ở vùng Lưỡng Hà đã ngước nhìn bầu trời đêm và quan sát thấy 7 thiên thể di chuyển độc lập so với các ngôi sao cố định khác. Bằng mắt thường, con người thời đó nhận diện được Mặt trời, Mặt trăng cùng 5 hành tinh: Sao Hỏa, sao Thủy, sao Mộc, sao Kim và sao Thổ.

Đối với người Babylon, số 7 mang giá trị tâm linh thiêng liêng. Họ cho rằng mỗi thiên thể này là một vị thần cai quản Trái đất. Để tôn vinh các vị thần, lịch trình được phân chia sao cho mỗi ngày thuộc về một thiên thể. Cấu trúc này không chỉ phản ánh tri thức thiên văn sớm nhất của nhân loại mà còn đặt nền móng đầu tiên cho khái niệm tuần lễ được sử dụng ngày nay.

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Nền văn minh La Mã được cho là đặt quy ra ước về một tuần có 7 ngày. (Ảnh: History Fact)

Sự phân chia các tuần trăng tự nhiên

Mặc dù 7 ngày không khớp hoàn hảo với một chu kỳ thiên văn duy nhất, nó lại là con số làm tròn hợp lý nhất khi chia nhỏ chu kỳ của Mặt trăng. Một tuần trăng đầy đủ (từ trăng tròn này đến trăng tròn tiếp theo) kéo dài khoảng 29,5 ngày.

Chu kỳ này trải qua 4 giai đoạn rõ rệt: Trăng mới (trăng tròn đầu tháng), trăng thượng huyền (bán nguyệt đầu tháng), trăng tròn và trăng hạ huyền (bán nguyệt cuối tháng). Mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 7,37 ngày. Người Babylon quyết định làm tròn số này thành 7 ngày cho mỗi giai đoạn. Nhờ đó, chu kỳ 7 ngày trở thành thước đo thời gian trung gian vừa vặn, kết nối giữa khoảng thời gian ngắn của một ngày và khoảng thời gian dài của một tháng.

Trong khi đó với các nền văn minh châu Á, cách tính lịch thời xưa khác hẳn. Người Trung Quốc cổ đại sử dụng lịch một tuần gồm 10 ngày dựa trên âm lịch. Một tháng thường được chia thành 3 tuần rõ rệt: Thượng tuần (từ ngày 1 đến ngày 10), trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20) và hạ tuần (từ ngày 21 đến hết tháng).

Cách tính 10 ngày này gắn liền với hệ thống 10 thiên can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) dùng để đánh số và ghi nhận ngày tháng. Dưới các triều đại như nhà Đường hay nhà Tống, giới quan lại tuân theo chế độ “hưu mộc”, cứ sau 9 ngày làm việc liên tục trong một tuần, họ sẽ được nghỉ 1 ngày (vào ngày thứ 10) để tắm rửa, nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình.

Mãi đến cuối thời nhà Thanh và đầu thế kỷ 20, khi văn hóa phương Tây du nhập mạnh mẽ, nhiều nước châu Á mới dần chuyển sang áp dụng chu kỳ 7 ngày và duy trì cho đến ngày nay.

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Các nhà thiên văn thiết kế lịch tuần theo quan sát của mặt trăng. (Ảnh: History Fact)

Di sản văn hóa từ đế chế La Mã

Quy ước tuần lễ 7 ngày từ đế chế Babylon nhanh chóng lan rộng khắp vùng Cận Đông và được người Do Thái tiếp nhận. Các nền văn hóa lân cận, bao gồm cả đế chế Ba Tư lẫn người Hy Lạp, cũng sớm đưa mô hình này vào đời sống.

Nhiều thế kỷ sau, cùng với các cuộc chinh phạt truyền bá văn hóa Hy Lạp của Alexander Đại đế trải dài từ Cận Đông đến tận Ấn Độ, khái niệm về tuần 7 ngày càng được mở rộng tầm ảnh hưởng. Khi mở rộng lãnh thổ sang các vùng đất chịu ảnh hưởng của Alexander Đại đế, người La Mã cũng dần chuyển sang áp dụng cách chia thời gian này.

Đến năm 321, Constantine Đại đế ra sắc lệnh công nhận tuần 7 ngày là chuẩn mực của La Mã, đồng thời ấn định Chủ nhật làm ngày nghỉ lễ. Khi đế chế La Mã tiếp thu mô hình tuần 7 ngày từ người Babylon và Hy Lạp, tên của các ngày được đặt theo những vị thần tương ứng với 7 thiên thể. Sau này, khi mô hình này lan truyền sang các bộ tộc Germanic và Bắc Âu, tên gọi của các ngày tiếp tục được bản địa hóa theo tên các vị thần của họ.

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Constantine Đại đế là nhà chính trị luật hóa quy định 1 tuần có 7 ngày. (Ảnh: iStock)

Ảnh hưởng từ tôn giáo và sắc lệnh chính trị

Yếu tố tôn giáo đóng vai trò quyết định trong việc biến chu kỳ 7 ngày thành tiêu chuẩn toàn cầu. Nhiều tôn giáo ghi rằng thế giới được sáng tạo trong 6 ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Quy định nghỉ ngơi bắt buộc sau 6 ngày làm việc đã củng cố vững chắc cấu trúc tuần lễ trong cộng đồng Do Thái và lan rộng khắp phương Tây.

Khi Constantine Đại đế chính thức đưa chu kỳ 7 ngày vào hệ thống pháp luật của đế chế, ngài cũng tuyên bố Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi hợp pháp. Sự kiện này đã biến quy ước thiên văn và tôn giáo thành thể chế hành chính mang tính bắt buộc, đặt nền móng cho lịch Gregoria (dương lịch) mà hầu hết thế giới đang dùng hiện nay.

Nhịp sinh học và tâm lý học lao động

Trong lịch sử, từng có những nỗ lực thay đổi chu kỳ 7 ngày nhưng đều thất bại vì trái với tâm lý và sinh lý con người. Năm 1793, Cách mạng Pháp từng giới thiệu lịch thập phân với tuần 10 ngày nhằm xóa bỏ ảnh hưởng tôn giáo. Đến năm 1929, Liên Xô thử nghiệm tuần làm việc 5 ngày và sau đó là 6 ngày để tăng năng suất công nghiệp.

Tuy nhiên, cả hai thử nghiệm này đều sụp đổ. Chu kỳ 10 ngày khiến người lao động kiệt sức vì khoảng cách giữa các ngày nghỉ quá dài, làm giảm năng suất chung. Ngược lại, tuần 5 ngày khiến nhịp sống xã hội và gia đình bị xáo trộn nghiêm trọng.

Các nghiên cứu y khoa và sinh học hiện đại chỉ ra rằng cơ thể con người sở hữu những nhịp sinh học tự nhiên (như huyết áp, nhịp tim và mức độ hormone) có sự biến thiên theo chu kỳ khoảng 7 ngày (gọi là nhịp circaseptan). Khái niệm 6 ngày làm việc đi kèm 1 - 2 ngày tái tạo năng lượng tỏ ra là tỉ lệ tối ưu, giữ cho tinh thần và thể chất duy trì ở trạng thái cân bằng.

Chu kỳ 7 ngày không phải là phát minh ngẫu nhiên hay hằng số vật lý tuyệt đối. Đó là sự kết hợp tài tình giữa quan sát thiên văn cổ đại, đức tin tôn giáo, sự tiếp nối văn hóa và quan trọng nhất là sự phù hợp kỳ diệu với giới hạn sinh học của con người. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, tuần lễ 7 ngày vẫn đứng vững như một trong những quy ước xã hội thành công và bền bỉ nhất của văn minh nhân loại.

Hoàng Hà/VTC News
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