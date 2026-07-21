Vì sao ngày càng nhiều cặp vợ chồng chọn ngủ riêng?

Dù cái tên nghe có vẻ nghiêm trọng, "ly hôn giấc ngủ" hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chấm dứt hôn nhân. Thuật ngữ này chỉ việc các cặp đôi chủ động tách không gian ngủ nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ của cả hai.

Nếu trước đây việc ngủ riêng thường bị xem là dấu hiệu của rạn nứt hôn nhân hoặc điều khó chấp nhận, thì hiện nay xu hướng này ngày càng phổ biến tại Mỹ và đang lan rộng ở nhiều quốc gia châu Âu.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất không phải là hai người có ngủ cùng một chiếc giường hay không, mà là tìm được cách giúp cả hai khỏe mạnh, ngủ ngon và vẫn duy trì sự gắn kết về mặt cảm xúc.

Ngày càng nhiều cặp đôi chọn ngủ riêng

Ngủ chung giường từ lâu được xem là biểu tượng của đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, những khảo sát gần đây cho thấy quan niệm này đang thay đổi.

Theo khảo sát năm 2023 của Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ (American Academy of Sleep Medicine), hơn một phần ba người Mỹ (35%) cho biết họ thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngủ ở phòng riêng với bạn đời.

Đáng chú ý, xu hướng này phổ biến hơn ở người trẻ. Có tới 43% thế hệ Millennials (sinh từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990) cho biết thường xuyên ngủ riêng với bạn đời, trong khi tỷ lệ này ở thế hệ Gen X (nhóm người sinh trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến 1980) là 33% và Baby Boomers (nhóm nhân khẩu sinh ra trong giai đoạn 1946 đến 1964) chỉ 22%.

Điều đó cho thấy các thế hệ trẻ ngày càng cởi mở hơn với những cách sắp xếp giấc ngủ khác biệt nhằm đảm bảo chất lượng nghỉ ngơi.

Ngủ riêng không phải là hết yêu mà là để ngủ ngon hơn, sống khỏe hơn và gắn kết hơn (ảnh minh họa ChatGPT)

Không chỉ tại Mỹ, hiện tượng này cũng xuất hiện ở nhiều nước châu Âu. Tại Anh, khoảng 20% các cặp đôi hiện ngủ riêng thường xuyên và gần 30% đã duy trì việc ngủ riêng lâu dài để có giấc ngủ tốt hơn. Một khảo sát khác cho thấy 8/10 cặp đôi từng ít nhất một lần thử ngủ riêng.

Theo các chuyên gia, định kiến đối với việc ngủ riêng đang dần biến mất. Trước đây, việc sử dụng hai giường riêng từng khá phổ biến ở phương Tây, hay tại các nước Bắc Âu, nhiều cặp đôi dùng hai chăn riêng trên cùng một chiếc giường nhằm hạn chế làm phiền nhau khi ngủ.

Điểm khác biệt hiện nay là các cặp đôi cởi mở hơn trong việc coi đây là một giải pháp thực tế thay vì dấu hiệu của sự đổ vỡ hôn nhân.

Một chuyên gia về giấc ngủ nhận định: "Chúng ta đã quá quen với suy nghĩ rằng yêu nhau thì phải ngủ cùng nhau”. Tuy nhiên, quan niệm đó không còn phù hợp với tất cả mọi người.

Vì sao các cặp vợ chồng chọn ngủ riêng?

Theo các chuyên gia, lý do lớn nhất khiến các cặp đôi ngủ riêng đơn giản là để có giấc ngủ chất lượng hơn, chứ không phải vì hết yêu hay thiếu sự thân mật.

Ngáy ngủ và chứng ngưng thở khi ngủ

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Một khảo sát tại Anh cho thấy 71% những người ngủ riêng cho biết tiếng ngáy của bạn đời là lý do chính.

Tiếng ngáy lớn, kéo dài - nhiều trường hợp liên quan đến hội chứng ngưng thở khi ngủ chưa được chẩn đoán - có thể khiến người nằm cạnh liên tục bị đánh thức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ.

Khảo sát của Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ cũng ghi nhận ngáy ngủ là nguyên nhân hàng đầu khiến các cặp đôi quyết định "ly hôn giấc ngủ".

Khác biệt về đồng hồ sinh học

Không phải ai cũng có nhịp sinh học giống nhau. Một người có thể đi ngủ từ 21h, trong khi người còn lại chỉ thực sự tỉnh táo vào nửa đêm. Sự khác biệt này khiến việc ngủ chung trở nên khó khăn.

Khảo sát trên 800 người cho thấy 56% cho rằng lịch ngủ khác nhau là nguyên nhân khiến họ ngủ riêng, gần tương đương với tỷ lệ 57% do tiếng ngáy.

Khi một người thường xuyên xem tivi hoặc làm việc khuya, còn người kia phải dậy sớm, việc ngủ riêng có thể giúp cả hai tránh làm ảnh hưởng đến nhau.

Ngủ không yên hoặc nhu cầu khác nhau

Một số người có thói quen trở mình liên tục, đạp chăn, nói mơ hoặc thậm chí mộng du. Bên cạnh đó, mỗi người cũng có những sở thích khác nhau về môi trường ngủ: người thích đệm cứng, người thích đệm mềm; người luôn thấy nóng, người lại cần nhiều chăn.

Theo một khảo sát, khoảng 35% các cặp đôi cho biết việc bạn đời trở mình liên tục là nguyên nhân khiến họ quyết định ngủ riêng.

Mất ngủ và các rối loạn giấc ngủ

Nếu một người mắc chứng mất ngủ kéo dài hoặc thường xuyên gặp ác mộng, họ có thể muốn ngủ riêng để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn đời.

Hơn một nửa (54%) các cặp đôi Millennials ngủ riêng cho biết nguyên nhân liên quan đến các rối loạn giấc ngủ.

Các chuyên gia nhận định việc mỗi người chủ động quản lý vấn đề giấc ngủ của mình đôi khi là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của cả hai.

Khác biệt về công việc và lối sống

Trong xã hội hiện đại, không phải cặp đôi nào cũng làm việc theo giờ hành chính. Những người làm ca đêm như điều dưỡng, lính cứu hỏa hoặc các nghề có thời gian làm việc linh hoạt thường buộc phải ngủ riêng để không làm ảnh hưởng đến bạn đời.

Tương tự, khi gia đình có con nhỏ, việc một người tạm thời ngủ riêng để chăm con cũng là giải pháp giúp người còn lại có giấc ngủ đầy đủ.