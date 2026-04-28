中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao người Mỹ chỉ ăn những loại cá không xương?

Thứ Ba, 09:41, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi người châu Á quen với việc gỡ từng chiếc xương dăm để ăn cá thì với người Mỹ, miếng cá có xương không thể ngon và là biểu hiện thiếu xem trọng.

Ở các siêu thị Mỹ, quầy đông lạnh ngập tràn các khối cá tuyết, cá hồi hoặc cá rô phi được làm sạch, cắt vuông vức và đóng gói kỹ lưỡng. Trong khi người châu Á hay châu Âu có thể thưởng thức việc gỡ từng chiếc xương dăm để tìm kiếm vị ngọt sát xương, thì người Mỹ lại trung thành tuyệt đối với những miếng cá phi lê (fillet) nhẵn nhụi.

vi sao nguoi my chi an nhung loai ca khong xuong hinh anh 1
Người Mỹ có thói quen ăn cá phi lê, không xương. (Ảnh: Cabbera)

Vì sao người Mỹ chỉ ăn cá không xương? Sự lựa chọn này không đơn thuần là sở thích cá nhân, mà là kết quả của một quá trình biến đổi văn hóa, công nghiệp thực phẩm và cả tâm lý tiêu dùng kéo dài hàng thập kỷ. Dưới đây là một số lý do chính giải thích tại sao người Mỹ lại chỉ thích các miếng cá không xương:

Chi phí y tế đắt đỏ

Lý do thực tế và trực diện nhất chính là sự an toàn. Trong tâm thức của nhiều người Mỹ, xương cá là dị vật nguy hiểm. Việc vô tình nuốt phải xương dăm có thể dẫn đến những tình huống y tế khẩn cấp, gây nghẹn hoặc tổn thương thực quản.

Tại một quốc gia mà chi phí y tế đắt đỏ và tính an toàn được đặt lên hàng đầu, việc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngay từ khâu chế biến là ưu tiên số một. Trẻ em Mỹ ngay từ nhỏ đã được làm quen với "fish sticks" – những thanh cá tẩm bột chiên giòn không hề có xương.

vi sao nguoi my chi an nhung loai ca khong xuong hinh anh 2
Món cá chiên giòn là một phần văn hóa của người Mỹ. (Ảnh: FoodNetwork)

Thói quen này hình thành một phản xạ có điều kiện. Khi đưa cá vào miệng, người Mỹ kỳ vọng một kết cấu mềm mại, đồng nhất và có thể nhai nuốt ngay lập tức mà không cần kiểm tra. Sự xuất hiện của một chiếc xương nhỏ trong miếng phi lê được coi là lỗi nghiêm trọng trong khâu kiểm soát chất lượng của nhà hàng hoặc nhà sản xuất, thậm chí có thể dẫn đến các vụ kiện tụng pháp lý.

Nhịp sống công nghiệp hối hả

Nền kinh tế Mỹ vận hành với tốc độ cao, và điều này phản ánh rõ nét vào văn hóa thực phẩm tiện lợi. Đối với một người đi làm bận rộn, việc dành ra 15 đến 20 phút chỉ để gỡ xương cho một bữa ăn tối là điều xa xỉ và gây phiền hà.

Người Mỹ ưu tiên những loại thực phẩm có thể chế biến nhanh chóng bằng lò vi sóng, áp chảo hoặc nướng mà không cần quá nhiều kỹ năng sơ chế. Cá phi lê không xương đáp ứng hoàn hảo tiêu chí này.

Chúng có thể được lấy trực tiếp từ tủ đông, nêm gia vị và nấu chín trong vòng vài phút. Người Mỹ coi trọng việc tối ưu hóa thời gian. Khi thực phẩm trở thành một phần của dây chuyền công nghiệp, bất kỳ chi tiết nào làm chậm quá trình tiêu thụ đều bị loại bỏ, và xương cá chính là "mắt xích thừa" đó.

vi sao nguoi my chi an nhung loai ca khong xuong hinh anh 3
Văn hóa tiêu dùng nhanh thúc đẩy các miếng cá không xương thống trị thị trường. (Ảnh: Grund)

Sở thích ăn theo miếng

Người Mỹ ưa chuộng những miếng phi lê được cắt gọt hoàn hảo, trông giống như một khối protein trung tính hơn là cả con nguyên. Hiện tượng này được các nhà xã hội học gọi là sự xa rời nguồn gốc thực phẩm. Điều này cũng giải thích vì sao các loại cá như cá hồi hay cá ngừ lại phổ biến.

Khi xương, đầu và đuôi bị loại bỏ, cá trở thành một sản phẩm tiêu dùng thuần túy, sạch sẽ và không gây ra những cảm xúc tiêu cực. Việc nhìn thấy một con cá nguyên vẹn với mắt, mang và xương khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái hoặc mất cảm giác ngon miệng.

Văn hóa bàn tiệc

Trong quy tắc ứng xử trên bàn ăn (table manners) của người Mỹ, việc phải dùng tay để lấy xương ra khỏi miệng hoặc phải nhè xương vào đĩa được coi là thiếu tinh tế, thậm chí là mất vệ sinh. Các bữa tối tại Mỹ thường đi kèm với việc trò chuyện liên tục, và việc phải tạm dừng để xử lý xương cá làm ngắt quãng dòng chảy của cuộc đối thoại.

Trên các bàn tiệc sang trọng, sự gọn gàng là yếu tố tiên quyết. Một miếng cá phi lê trắng muốt, trang trí đẹp mắt với sốt và rau củ mà không có bất kỳ rủi ro nào về xương sẽ mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho thực khách.

vi sao nguoi my chi an nhung loai ca khong xuong hinh anh 4
Cá phi lê nhỏ nhắn, không xương thuận tiện cho các bàn tiệc. (Ảnh: FoodNetwork)

Văn hóa phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đề cao sự ngăn nắp trên đĩa ăn, nơi mọi thứ hiện diện đều phải có công năng thực phẩm trực tiếp. Xương cá, vì không ăn được, bị coi là rác thải và không nên xuất hiện trong bàn tiệc.

Nền công nghiệp thực phẩm

Cuối cùng, không thể không nhắc đến vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm khổng lồ tại Mỹ. Các nhà máy chế biến cá lớn đã tiêu chuẩn hóa quy trình lọc xương bằng máy móc hiện đại, đảm bảo độ chính xác cực cao. Việc biến cá thành dạng phi lê hoặc các sản phẩm chế biến sẵn giúp việc đóng gói, vận chuyển và bảo quản trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều so với cá nguyên con.

Chuỗi cung ứng này định hình lại khẩu vị của thị trường. Khi các siêu thị lớn chỉ nhập và trưng bày các loại cá không xương, người tiêu dùng dần mất đi kỹ năng và thói quen xử lý cá có xương tại nhà.

Qua nhiều thế hệ, sự lựa chọn vốn dựa trên sự tiện lợi đã trở thành một chuẩn mực văn hóa không thể thay đổi. Thậm chí, nhiều loại cá ngon nhưng có nhiều xương dăm (như cá chép hay một số loại cá sông) gần như không có chỗ đứng trên thị trường Mỹ vì chi phí để loại bỏ xương thủ công quá cao, không phù hợp với mô hình sản xuất hàng loạt.

Dù có thể làm mất đi một phần hương vị nguyên bản của cá, nhưng phong cách chỉ ăn phi lê rõ ràng đã giúp cá trở thành một loại thực phẩm phổ biến và dễ tiếp cận hơn trong nhịp sống hiện đại phương Tây. Đối với người Mỹ, một bữa ăn ngon nhất là một bữa ăn mà họ có thể tận hưởng trọn vẹn từng miếng cá mà không phải bận tâm về bất kỳ trở ngại nào ẩn giấu bên trong.

tay_tang.jpg

Vì sao người Tây Tạng không ăn cá?

VOV.VN - Sinh sống ở vùng đất có rất nhiều sông hồ nhưng người Tây Tạng lại không bao giờ ăn cá, đây không chỉ là thói quen ẩm thực mà còn liên quan đến quan niệm tâm linh.

Hoàng Hà/VTC News
Tổng hợp
Tag: ăn cá cá không xương thói quen ăn cá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn cá khô có khiến bạn tăng cân? Sự thật nhiều người bất ngờ
Ăn cá khô có khiến bạn tăng cân? Sự thật nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Cá khô giàu dinh dưỡng, hương vị đậm đà nhưng cũng khiến nhiều người băn khoăn về nguy cơ tăng cân khi sử dụng thường xuyên.

Ăn cá khô có khiến bạn tăng cân? Sự thật nhiều người bất ngờ

Ăn cá khô có khiến bạn tăng cân? Sự thật nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Cá khô giàu dinh dưỡng, hương vị đậm đà nhưng cũng khiến nhiều người băn khoăn về nguy cơ tăng cân khi sử dụng thường xuyên.

Cá đùi gà có gì đặc biệt? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe
Cá đùi gà có gì đặc biệt? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Cá đùi gà là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt, đặc biệt ở các vùng ven biển. Không chỉ hấp dẫn bởi thớ thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên, cá đùi gà còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe nếu được chế biến và sử dụng đúng cách.

Cá đùi gà có gì đặc biệt? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

Cá đùi gà có gì đặc biệt? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Cá đùi gà là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt, đặc biệt ở các vùng ven biển. Không chỉ hấp dẫn bởi thớ thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên, cá đùi gà còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe nếu được chế biến và sử dụng đúng cách.

Cá tra - Món ăn quen thuộc nhưng lợi ích sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ
Cá tra - Món ăn quen thuộc nhưng lợi ích sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Cá tra là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến và có giá thành hợp lý, đồng thời cung cấp protein dễ hấp thu, omega-3 cùng nhiều vitamin, khoáng chất, góp phần nâng cao sức khỏe và phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Cá tra - Món ăn quen thuộc nhưng lợi ích sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ

Cá tra - Món ăn quen thuộc nhưng lợi ích sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Cá tra là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến và có giá thành hợp lý, đồng thời cung cấp protein dễ hấp thu, omega-3 cùng nhiều vitamin, khoáng chất, góp phần nâng cao sức khỏe và phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Những loại cá người tiểu đường nên ưu tiên trong bữa ăn hàng ngày
Những loại cá người tiểu đường nên ưu tiên trong bữa ăn hàng ngày

VOV.VN - Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu. Với người mắc bệnh tiểu đường, lựa chọn đúng loại cá và chế biến hợp lý giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, gan, thận.

Những loại cá người tiểu đường nên ưu tiên trong bữa ăn hàng ngày

Những loại cá người tiểu đường nên ưu tiên trong bữa ăn hàng ngày

VOV.VN - Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu. Với người mắc bệnh tiểu đường, lựa chọn đúng loại cá và chế biến hợp lý giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, gan, thận.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản