English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao người Nhật thường gọi nhau bằng họ khi giao tiếp?

Thứ Ba, 08:45, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bạn nên tránh gọi người Nhật bằng tên riêng trừ khi họ đã cho phép; người Nhật thường gọi nhau bằng họ trong giao tiếp.

Trong giao tiếp tại Nhật Bản, việc gọi một người bằng họ kèm kinh ngữ rất phổ biến, đặc biệt trong môi trường công sở, trường học và khi hai bên chưa đủ thân thiết.

vi sao nguoi nhat thuong goi nhau bang ho khi giao tiep hinh anh 1
Người Nhật gọi nhau bằng họ để thể hiện sự tôn trọng. (Ảnh: The Epoch Times)

Cách xưng hô này không đơn thuần là thói quen ngôn ngữ mà còn phản ánh quan niệm của người Nhật về sự tôn trọng, khoảng cách xã hội và mối quan hệ giữa các cá nhân.

Lý do người Nhật gọi nhau bằng họ

Khác với phương Tây đặt tên trước và họ đặt sau, ở Nhật Bản, thứ tự ngược lại, họ được đặt trước rồi đến tên. Ví dụ, một người có tên Nanae và họ Aoyama thì được gọi là Aoyama Nanae.

Xã hội Nhật Bản rất coi trọng phép tắc, sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ những quy tắc ứng xử nhất định. Do đó, việc gọi nhau bằng họ giúp duy trì khoảng cách giao tiếp vừa phải, qua đó thể hiện sự tôn trọng và lịch sự với người đối diện.

Ngoài việc gọi nhau bằng họ, người Nhật còn kèm theo các hậu tố kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng và khoảng cách xã hội phù hợp.

Chẳng hạn “san” (さん) là kính ngữ phổ biến, trung tính và an toàn nhất, có thể dùng cho cả nam và nữ, đồng nghiệp, người mới quen hoặc cấp bậc ngang hàng. San được sử dụng trong hầu hết các trường hợp.

Trong khi đó, “sama” (様, さま) là hình thức trang trọng của san, được dùng cho khách hàng, đối tác lớn hoặc để chỉ người có địa vị cao hơn.

“Kun kun” (君/くん) dùng cho nam giới trẻ tuổi hơn, đồng nghiệp cấp dưới hoặc bạn bè cùng trang lứa.

“Chan” (ちゃん) là kính ngữ thân mật, dễ thương, dùng cho trẻ em hoặc người rất thân thiết. Hậu tố “chan” có thể được gắn với tên khi đủ thân thiết.

Khi nào người Nhật gọi nhau bằng tên riêng?

Theo nguyên tắc chung, nên tránh gọi người Nhật bằng tên riêng trừ khi họ đã cho phép.

Người Nhật thường gọi nhau bằng tên riêng khi đã có mối quan hệ rất thân thiết, gần gũi như các thành viên trong gia đình, bạn bè rất gần, người yêu hoặc trong một số hoàn cảnh giao tiếp đặc biệt.

Tên riêng cũng có thể được sử dụng với những người bạn thân thời thơ ấu hoặc đồng nghiệp rất thân thiết.

Trong công sở, trường học và những tình huống trang trọng, gọi bằng họ kèm kính ngữ vẫn là lựa chọn phổ biến. Chỉ khi mối quan hệ đủ thân thiết hoặc hoàn cảnh cho phép, tên riêng mới được sử dụng.

Linh Nga/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?
Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?

VOV.VN - Dù nổi tiếng tiết kiệm và bảo vệ môi trường, người Nhật Bản lại sẵn sàng vứt bỏ những chiếc ô tô mới đi khoảng 5 - 7 năm vào bãi phế liệu mà không hề xót xa.

Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?

Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?

VOV.VN - Dù nổi tiếng tiết kiệm và bảo vệ môi trường, người Nhật Bản lại sẵn sàng vứt bỏ những chiếc ô tô mới đi khoảng 5 - 7 năm vào bãi phế liệu mà không hề xót xa.

Vì sao người Nhật sống rất thọ?
Vì sao người Nhật sống rất thọ?

VOV.VN - Câu hỏi này thu hút sự quan tâm của giới khoa học, khiến nhiều người tìm đến Okinawa, nơi có rất nhiều cụ sống trên 100 tuổi, để quan sát cách sống của người dân.

Vì sao người Nhật sống rất thọ?

Vì sao người Nhật sống rất thọ?

VOV.VN - Câu hỏi này thu hút sự quan tâm của giới khoa học, khiến nhiều người tìm đến Okinawa, nơi có rất nhiều cụ sống trên 100 tuổi, để quan sát cách sống của người dân.

Lý do một số người Nhật Bản chặt cây sau khi bị người khác xin quả
Lý do một số người Nhật Bản chặt cây sau khi bị người khác xin quả

VOV.VN - Không ăn hết trái trên cây nhưng sau khi người khác xin, một số người Nhật Bản chặt cây để đỡ bị làm phiền; có phải họ lãng phí và ích kỷ?

Lý do một số người Nhật Bản chặt cây sau khi bị người khác xin quả

Lý do một số người Nhật Bản chặt cây sau khi bị người khác xin quả

VOV.VN - Không ăn hết trái trên cây nhưng sau khi người khác xin, một số người Nhật Bản chặt cây để đỡ bị làm phiền; có phải họ lãng phí và ích kỷ?

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản