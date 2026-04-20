中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao người xưa đại kỵ việc gõ bát đũa trong khi ăn cơm?

Thứ Hai, 10:20, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, việc gõ bát đũa trong lúc ăn cơm là điều đại kỵ. Người xưa tin rằng, hành vi này sẽ mang đến những điều không may.

Đũa là vật dụng quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, nhưng không phải ai cũng biết những điều kiêng kỵ khi sử dụng.

Trong đó, hành động gõ đũa vào bát, đĩa khi ăn thường bị tránh. Theo quan niệm dân gian, âm thanh này gợi hình ảnh người ăn xin dùng để thu hút sự chú ý, xin bố thí.

Vì vậy, việc gõ đũa không chỉ bị coi là kém duyên mà còn mang ý nghĩa không may mắn, thiếu tôn trọng với những người cùng bàn.

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, việc gõ bát đũa trong lúc ăn cơm là điều đại kỵ. (Ảnh minh họa). 

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, việc gõ đũa vào bát cơm còn bị cho là hành động “gọi” những vong hồn lang thang, khiến gia đình tăng âm khí, ảnh hưởng đến việc làm ăn, sức khỏe và sự bình an của các thành viên.

Quan niệm kiêng kỵ này cũng xuất hiện trong văn hóa của nhiều quốc gia sử dụng đũa như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc…

Theo Aboluowang, tại Trung Quốc có tới 12 điều kiêng kỵ khi sử dụng đũa, trong đó có việc gõ đũa vào chén bát hoặc xuống bàn.

Cụ thể, hành động gõ đũa khi ngồi vào bàn chờ món ăn bị xem là bất lịch sự, dễ khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh ăn xin.

Theo thông tin từ trang Changzhi, trong quá khứ, người ăn xin thường gõ bát kết hợp với lời van xin để thu hút sự chú ý của người qua đường. Vì vậy, khi dùng bữa, nên tránh gõ đũa vào chén, bát hoặc mặt bàn để giữ phép lịch sự và tôn trọng những người cùng bàn.

Ngoài ra, việc gõ bát đũa trong bữa cơm gia đình hoặc khi khách đến nhà bị coi là điềm báo của sự nghèo khổ, túng quẫn (bần cùng lâm môn).

Theo Hashiwabunka.jp, trong văn hóa Nhật Bản, hành động dùng đũa gõ vào bát, đĩa hay cốc chén để tạo âm thanh hoặc gọi người khác cũng là một điều kiêng kỵ. Trong tiếng Nhật, hành vi này được gọi là tataki-bashi.

Hiệp hội Đũa Nhật Bản (Japan Hashi Association) - tổ chức nghiên cứu và bảo tồn văn hóa sử dụng đũa - cũng đưa ra nhiều hướng dẫn chi tiết về các lỗi cần tránh khi dùng đũa. Trong đó, hành vi gõ đũa được phân tích ở nhiều khía cạnh như xã hội, lễ nghi và đạo đức.

Về mặt xã hội, hành động dùng đũa gõ vào bộ đồ ăn (chén, bát, đĩa...) để phát ra âm thanh được xem là hành vi rất thất lễ đối với những người đang ngồi ăn cùng.

Theo Hashiwabunka.jp, trong quan niệm dân gian Nhật Bản, từ xa xưa có câu truyền miệng: “Gõ vào bát cơm sẽ gọi ngạ quỷ (Gaki)”. Vì vậy, hành vi này còn bị ví như đang “gọi” những linh hồn đói khát.

Về mặt đạo đức, bữa ăn được xem là một nghi lễ để tiếp nhận những thứ quý giá mà thần linh ban tặng. Việc gõ vào bát đĩa bị coi là hành vi thiếu giáo dục, thể hiện thiếu sự biết ơn đối với thực phẩm, đối với vật dụng và đối với cả người đã dày công chuẩn bị bữa ăn đó.

Theo Hà Nguyễn/VietNamNet
Tag: gõ bát đũa quan niệm dân gian kiêng kỵ gõ bát đũa khi ăn cơm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Chồng mê cờ bạc suốt 33 năm, vợ 54 tuổi kiệt quệ vì gánh nợ

VOV.VN - Kết hôn hơn ba thập kỷ, người phụ nữ 54 tuổi vẫn chưa một ngày yên ổn khi chồng sa đà cờ bạc, hết lần này đến lần khác đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Dù các con đã trưởng thành, nhiều lần khuyên can, người chồng vẫn không thay đổi, để lại khoản nợ lên tới 300 triệu đồng khiến vợ con phải oằn mình gánh trả.

Răng cửa bị xỉn màu có đáng lo? Cách phòng tránh từ sớm

VOV.VN - Răng cửa bị đổi màu không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất tự tin khi giao tiếp. Tình trạng này có thể do thói quen sinh hoạt, ăn uống hoặc liên quan đến vấn đề răng miệng cần được phát hiện và xử lý sớm.

Bạn trai chia tiền đến cả bữa ăn, bạn bè khuyên tôi chia tay

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản