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Vì sao nhà vệ sinh ở Nhật Bản lại nhiều chức năng đến vậy?

Thứ Hai, 08:26, 14/09/2026
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VOV.VN - Từ sưởi ấm bệ ngồi đến tự làm sạch, hàng loạt tiện ích trên toilet Nhật Bản hướng đến sự sạch sẽ, thoải mái và thuận tiện cho người sử dụng.

Người Nhật từ lâu coi trọng việc chăm sóc cơ thể và giữ gìn vệ sinh trong đời sống hàng ngày. Nhà báo Bobbie van der List chia sẻ trên European Cleaning Journal, điều này còn thể hiện ở việc nhiều nhà vệ sinh tại Nhật Bản được chăm chút, bảo dưỡng và làm sạch thường xuyên.

Cùng với sự chú trọng đến vệ sinh và tiện nghi, công nghệ cũng dần được đưa vào toilet để đáp ứng nhiều nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, những thiết bị công nghệ cao này thực tế không bắt nguồn từ Nhật Bản.

Theo Nippon, toilet công nghệ cao xuất hiện đầu tiên tại Mỹ và Thụy Sĩ, ban đầu được thiết kế cho bệnh viện và các cơ sở chăm sóc. Các nhà sản xuất Nhật Bản bắt đầu nhập khẩu những thiết bị này từ năm 1964. Năm 1967, Lixil sản xuất mẫu nội địa đầu tiên dành cho gia đình, thuộc dòng “shower toilet”. Đến năm 1980, Toto ra mắt Washlet.

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Nhật Bản nổi tiếng với những chiếc toilet công nghệ cao tích hợp vòi rửa và bệ ngồi sưởi ấm (Ảnh: Independent)

Sự phổ biến của toilet công nghệ cao tại Nhật Bản được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Bên cạnh quan niệm coi trọng sự sạch sẽ, thời kỳ kinh tế bong bóng giúp những thiết bị vốn có giá cao trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người tiêu dùng. Điều kiện nguồn nước thuận lợi và việc toilet xả nước được sử dụng rộng rãi cũng góp phần vào quá trình này.

Không chỉ ngày càng được sử dụng rộng rãi, bồn cầu thông minh tại Nhật Bản còn liên tục được cải tiến để mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho người dùng. Các dòng sản phẩm công nghệ cao cho phép điều chỉnh nhiệt độ, áp lực nước, chuyển động của vòi phun và chế độ phun theo nhịp, đồng thời tích hợp sấy khí nóng và sưởi ấm bệ ngồi.

Tùy từng mẫu, người dùng có thể điều khiển nhiều chức năng chỉ bằng vài nút bấm, từ nâng nắp hoặc bệ ngồi, chọn chế độ xả, bật vòi rửa đến sấy khô. Ngoài ra, nhiều cải tiến tập trung vào việc giữ vệ sinh và hạn chế tiếp xúc trực tiếp, như cảm biến mở nắp tự động, vòi rửa kháng khuẩn cùng các công nghệ chống bám bẩn và tự làm sạch.

Từ một thiết bị du nhập từ nước ngoài, toilet điện tử dần trở nên phổ biến trong các gia đình Nhật Bản. Theo khảo sát của Văn phòng Nội các Nhật Bản vào tháng 3/2018, 80,2% hộ gia đình có từ hai người trở lên sở hữu toilet điện tử có chức năng rửa, bình quân có 113 thiết bị trên mỗi 100 hộ.

Việc chú trọng đến sự tiện lợi khi sử dụng nhà vệ sinh tại Nhật Bản không chỉ thể hiện ở bản thân chiếc toilet. Theo một bài viết năm 2015 của Independent, nhiều nhà vệ sinh đã được trang bị ghế cố định cho em bé hay bệ gấp để người dùng đứng thay quần áo mà không phải đặt chân trực tiếp xuống sàn. Các ứng dụng và nền tảng số cũng giúp người dùng tìm kiếm nhà vệ sinh và những tiện ích phù hợp.

Đơn cử, nền tảng miễn phí Check a Toilet khi ấy đã số hóa thông tin của hàng chục nghìn nhà vệ sinh, cung cấp các dữ liệu như khả năng tiếp cận bằng xe lăn hay những trang thiết bị hỗ trợ, đồng thời cho phép người dùng đóng góp thông tin.

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Không gian mang sắc xanh dịu nhẹ cùng trang thiết bị hiện đại tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu (Ảnh: Nippon)

Sự chăm chút cho nhà vệ sinh ở Nhật Bản không chỉ thể hiện qua các tính năng hay ứng dụng hỗ trợ mà còn ở cách thiết kế không gian. Năm 2017, Nippon giới thiệu 12 nhà vệ sinh độc đáo do Maritomo - người tự nhận là “thợ săn toilet” - lựa chọn. Khi đó, cô đã dành hơn một thập kỷ tìm kiếm những nhà vệ sinh đặc biệt trên khắp Nhật Bản, ghé thăm hơn 300 địa điểm và ghi lại 249 trong cuốn Nippon no toire hoka.

Trong danh sách có nhà vệ sinh tại một nhà hàng ở tỉnh Fukui được thiết kế mang không khí của khu vườn Nhật truyền thống; toilet tại nhà hàng ở Akashi, tỉnh Hyōgo nằm giữa một thủy cung; hay khu vệ sinh tại trạm dừng Umihotaru trên tuyến Tokyo Bay Aqua-Line cho phép người sử dụng ngắm khung cảnh biển.

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Nhà vệ sinh tại nhà hàng Hipopopapa ở Akashi, tỉnh Hyōgo, được thiết kế giữa một thủy cung, mang đến cảm giác như đang ở dưới lòng biển (Ảnh: Nippon)

Những thiết kế khác cũng gây ấn tượng không kém, như toilet ở Nagano tái hiện góc nhìn từ bục nhảy trượt tuyết Olympic; khu vệ sinh dành cho nữ rộng khoảng 200 m² giữa thiên nhiên tại Chiba, khi đó được giới thiệu là “được cho là lớn nhất thế giới”; hay nhà vệ sinh nữ tại một nhà hàng ở Kyoto với 81 giá đựng giấy phủ kín một bức tường.

 

Linh Nga/VTC News
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