Yêu xuyên biên giới, chàng trai tạo app AI "hiểu biệt danh, hiểu cả trái tim"

Chủ Nhật, 15:35, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vì ứng dụng dịch thuật không thể hiểu được trò đùa "của những người yêu nhau", chàng trai Trung Quốc quyết định tạo app mới để nói chuyện thân mật với bạn gái.

Câu chuyện bắt đầu khi một chàng trai người Trung Quốc hẹn hò với một cô gái người Nhật Bản. Vì quá thất vọng với những hạn chế của các ứng dụng dịch thuật hiện nay, anh quyết định tự tạo ra công cụ của riêng mình, dành riêng cho mối quan hệ của họ.

Matt (tên thật là Nghiêm Tư Viễn) là kỹ sư phần mềm và nhà phát triển mã nguồn mở người Trung Quốc. Cách đây khoảng 1 năm, khi mới quen bạn gái Akemi Mitamura, người Nhật Bản, anh nói tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.

Matt chia sẻ rằng anh và bạn gái 28 tuổi hiện đang yêu xa. Họ gặp nhau qua một ứng dụng trao đổi ngôn ngữ, nơi mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể giúp nhau học tiếng.

Matt tạo ra ứng dụng dịch thuật nhờ sự trợ giúp của AI để hiểu bạn gái hơn.

Tuy nhiên, Matt nhận thấy ứng dụng đó không phù hợp để học ngôn ngữ một cách nghiêm túc, nhưng cũng không tìm thấy lựa chọn nào thay thế hoàn hảo.

Anh giải thích rằng các ứng dụng ngôn ngữ hiện tại khiến mình nản lòng vì đa số được thiết kế theo kiểu trò chơi hóa và chú trọng tính năng xã hội để tối ưu hóa lợi nhuận và sự tương tác, thay vì phục vụ những người thực sự muốn học.

Theo Matt, không có công cụ dịch thuật nào trên thị trường được xây dựng cho những cuộc trò chuyện tiếp diễn hàng ngày trong một quan hệ thực sự.

Ứng dụng có thể dịch một câu nói nhưng không thể nhớ được rằng bạn gái anh sử dụng phương ngữ vùng Kansai. Việc họ có những biệt danh riêng dành cho nhau cũng không thể dịch sát nghĩa đen. Anh khao khát một công cụ có thể thấu hiểu tình yêu chứ không chỉ là thấu hiểu ngôn ngữ.

Sự trăn trở đó đã thúc đẩy Matt sáng tạo để ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giải quyết vấn đề. Anh lo khâu thiết kế, còn AI lo về ngôn ngữ. Cuối cùng, anh tạo ra ứng dụng dịch thuật dành riêng cho cặp đôi yêu nhau.

Chia sẻ về quá trình xây dựng ứng dụng, Matt cho biết với tư cách là kỹ sư phần mềm, khía cạnh kỹ thuật nằm trong tầm tay của anh. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất lại nằm ở khâu thiết kế làm sao để ứng dụng thực sự dạy ngôn ngữ mà không gây phiền nhiễu.

Anh quan niệm rằng không ai muốn một thông báo sửa lỗi ngữ pháp hiện lên ngay giữa tin nhắn ngọt ngào từ bạn gái. Để đạt được sự cân bằng đó, anh đã phải thử nghiệm rất nhiều lần, và Akemi chính là "người kiểm thử" khắt khe nhất của anh.

Matt đặt tên cho ứng dụng là Aini, cái tên vừa có nghĩa là "Anh yêu em" trong tiếng Trung, vừa nghe rất tự nhiên như tên gọi trong tiếng Nhật. Điểm đặc biệt của Aini là tính năng ghi nhớ độc đáo, giúp các tin nhắn giữa người dùng trở nên cá nhân hóa hơn.

Anh cho biết đây chính là mảnh ghép giúp ứng dụng thực sự hiểu người dùng thay vì chỉ dịch các câu chữ một cách rời rạc. Đằng sau mỗi bản dịch, mô hình AI sẽ tiếp nhận một bộ dữ liệu có cấu trúc về người dùng, từ tên thật, biệt danh cho đến năm sinh.

Thậm chí, việc mẹ của Akemi đến từ Thượng Hải và bố cô là người Nhật cũng là một chi tiết quan trọng, vì nó hiểu rằng cô sẽ nhận diện tốt nhất những từ vựng tiếng Quan Thoại nào.

Nhờ tính năng bộ nhớ chuyên biệt này, họ không bao giờ phải nhận những tin nhắn dịch thuật kiểu "chuẩn như sách giáo khoa". Thay vào đó, họ có thể thoải mái chia sẻ những câu đùa riêng, những cách nói kỳ quặc hay tên thân mật mà không sợ bị thất lạc ý nghĩa trong quá trình dịch.

Hiện tại, Matt cho biết anh đã sử dụng thành thạo tiếng Nhật. Cặp đôi đang lên kế hoạch sẽ cùng nhau chuyển đến Tokyo, Nhật Bản vào tháng 8 tới.

Hoàng Hà/VTC News
