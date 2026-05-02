Con tìm hiểu “chuyện người lớn” trên mạng, cha mẹ cần nói gì để con hiểu đúng?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh không khỏi giật mình khi nhận ra con đã tò mò về “chuyện ấy” từ rất sớm, thậm chí khi mới 12-13 tuổi. Nên né tránh hay chủ động trò chuyện? Làm thế nào để con hiểu đúng mà không bị “vỡ” kiến thức từ những nguồn sai lệch?
VOV.VN - Từng có đời sống vợ chồng đều đặn, người phụ nữ bỗng rơi vào hoang mang khi chồng liên tục “né” chuyện chăn gối, khó cương và không thể xuất tinh suốt nhiều tháng. Nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng, chị tìm đến bác sĩ và nhận về lời giải thích liên quan đến sức khỏe khiến không ít người giật mình.
VOV.VN - Một mình chăm con nhỏ, quán xuyến việc nhà và lo cho bố mẹ chồng khi chồng thường xuyên vắng nhà, người phụ nữ 35 tuổi không ngờ chỉ vì những tin nhắn hỏi han với đồng nghiệp mà bị chồng nghi ngờ phản bội. Mâu thuẫn bùng phát khiến người chồng bỏ đi, cắt đứt liên lạc, đẩy cuộc hôn nhân vào tình thế đầy bất ổn.
VOV.VN - Cái tôi sinh ra và tồn tại trong mỗi người như một lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, người khôn ngoan là người biết sử dụng cái tôi một cách hài hòa để xây nên tổ ấm gia đình.