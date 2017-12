10 đất nước rẻ nhất để du lịch trong năm 2018

Montenegro là điểm đến thân thiện nhất của Trung Âu với những ngọn núi điệp trùng, các nhà thờ ven biển, phong cảnh tuyệt đẹp, các nhà hàng địa phương phục vụ món ăn ngon với giá cả phải chăng. Tây Ban Nha. Theo CheapAir.com, các chuyến bay tới Madrid và Barcelona vào đầu năm 2018 đang có xu hướng rẻ hơn so với năm ngoái. Các khách sạn cũng có giá khá hợp lý. Sanfrancisco, California. Thành phố có rất nhiều điểm tham quan miễn phí và không gian công cộng như Công viên Golden Gate, Phố Lombard và khu phố Tàu, đặc biệt lý tưởng cho các gia đình đi du lịch bằng ngân sách hạn hẹp. Thêm vào đó, có nhiều chuyến bay giá cả phải chăng từ hầu hết các địa điểm của Mỹ, giao thông công cộng dễ sử dụng và nhiều khách sạn giá rẻ. Thái Lan. Nếu bạn mơ ước đến Thái Lan để thưởng thức món tom yum thì năm 2018 là năm bạn nên đi. Món ăn ngon, chỗ ở và phương tiện đi lại rẻ, thêm vào đó, phong cảnh Thái Lan rất đa dạng, từ những bãi biển đến những thành phố nhộn nhịp, bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị ở đây. Las Vegas, Nevada. Hầu hết các hãng hàng không lớn đều có các chuyến bay giá rẻ đến đây. Thêm vào đó, một số điểm tham quan du lịch hàng đầu ở Vegas hoàn toàn miễn phí (đài phun nước Bellagio, chương trình miễn phí tại sòng bạc lớn mỗi ngày và Las Vegas Strip). Ấn Độ vẫn là một trong những điểm đến rẻ nhất mọi thời đại, đồ ăn đẳng cấp thế giới, vé máy bay giá rẻ và các khách sạn phù hợp với ngân sách. Từ bãi biển Goa đến những con phố nhộn nhịp của Mumbai, sự sang trọng của Taj Mahal, bạn có thể khám phá rất nhiều điều bất ngờ. Namibia. Đất nước ít dân ở Tây Nam Phi này đã có được sự ổn định và an toàn kể từ khi giành được độc lập gần 30 năm trước. Du khách có thể thăm các sa mạc rộng lớn, cồn cát cao 1.000 feet, công viên hoang dã ở đây với chi phí rất rẻ. Washington DC. Các điểm du lịch thu hút du khách miễn phí, bao gồm cả các di tích quốc gia, National Portrait Gallery, bảo tàng Smithsonian, vườn thú, phương tiện giao thông công cộng dễ sử dụng làm cho nó trở thành một trong những điểm đến thân thiện nhất trong cả nước. Những cánh hoa anh đào mùa xuân mang lại sự thanh thản giữa bối cảnh chính trị nóng bỏng của nước Mỹ. New Zealand. Cảnh quan tuyệt đẹp, nhiều điểm tham quan miễn phí, chi phí đi lại thấp là ưu điểm khi đến đất nước này. Nicaragua. Quốc gia Trung Mỹ này thu hút du khách trong những năm gần đây vì kiến trúc thuộc địa tuyệt đẹp của thủ đô Granada, du lịch sinh thái, chính trị ổn định là điểm cộng của đất nước này.

