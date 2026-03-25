Chiều nay (24/3), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” và Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE đến Đà Nẵng năm 2026 “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”. Ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng dành 30.000 phần quà miễn phí và giảm giá từ 10% - 60% tặng du khách đến Đà Nẵng trong năm 2026.

Đôi bờ sông Hoài, Hội An

Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” giúp mỗi du khách khi đến thành phố Đà Nẵng tiếp cận bằng một lăng kính khác, sâu hơn, tinh tế hơn, để cảm nhận trọn vẹn hơn về điểm đến. “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” là sự kết nối không khoảng cách giữa du khách và điểm đến; là hành trình tìm lại sự cân bằng; là lời khẳng định về vẻ đẹp độc đáo, không sao chép của hồn đất, hồn người. Trong bối cảnh du khách ngày càng đề cao yếu tố an toàn khi lựa chọn điểm đến, Chương trình “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” mang đến những trải nghiệm chân thực, đặt nền tảng trên một môi trường du lịch an toàn - thân thiện - đáng tin cậy.

Trong năm 2026, Đà Nẵng triển khai hệ thống quà tặng và giải thưởng quy mô lớn với hơn 30.000 phần quà miễn phí và giảm giá từ 10% - 60% dành cho du khách, bao gồm voucher lưu trú, vé tham quan - giải trí, ưu đãi ẩm thực, spa và các sản phẩm lưu niệm địa phương.

Khách du lịch trải nghiệm không gian Tết xưa tại Đà Nẵng

Các hoạt động quay số, vòng quay may mắn và bốc thăm trúng thưởng được tổ chức trực tuyến trên các nền tảng của KKday, Klook; Aogda, cổng thông tin du lịch thành phố, fanpage Danangfantasticity và tại các sự kiện du lịch. Đặc biệt, khi tham gia bất kỳ chương trình nào trong hành trình “Chạm về nguyên bản” của Đà Nẵng trên ứng dụng TripC, những nhà sáng tạo nội dung còn có cơ hội nhận các giải thưởng như: nhận huy hiệu độc quyền “Discovered by You”, nhận 25 triệu đồng tiền mặt và hiện vật, được hưởng 3 tháng hoa hồng từ booking/dịch vụ, tăng thứ hạng và nhận thêm nhiều quyền lợi trên nền tảng du lịch số.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Với việc tập trung phát huy các giá trị cốt lõi con người, văn hóa thiên nhiên và triển khai đồng bộ chương trình kích cầu thu hút khách, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra và tạo ra những trải nghiệm chất lượng, gia tăng giá trị và lan tỏa hình ảnh du lịch thành phố Đà Nẵng đến bạn bè trong nước và quốc tế”.