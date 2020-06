6 tháng đầu năm, Cần Thơ doanh thu từ du lịch giảm 60%

Sản xuất công nghiệp của thành phố gặp nhiều khó khăn, tốc độ sản xuất bị chậm lại, hàng tồn kho tăng, hoạt động xuất, nhập khẩu chưa trở lại bình thường. Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ mở rộng diễn ra vào ngày 30/6.

Dịch Covid – 19 đã tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Cần Thơ ước thực hiện hơn 1 tỷ USD, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu 234 triệu USD, giảm gần 6%. Ngành bị tác động lớn bởi dịch Covid – 19 là du lịch, lượng khách đến tham quan giảm gần 70%, doanh thu đạt hơn 850 tỷ, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, một số ngành hàng như may mặc, tôm đông lạnh, gạo xay sát giảm từ 6 đến 35%. Những tháng đầu năm trên địa bàn thành phố có 660 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn hơn 3.500 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ.



Vấn đề được các đại biểu quan tâm là giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn chậm so với yêu cầu kế hoạch của năm, nguồn vốn năm trước chuyển sang nhiều, chưa giải ngân hết, nhất là nguồn vốn ODA, thành phố được 19% và các quận, huyện 28%.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, cần tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch và tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu: phải đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn, nhất là nguồn vốn chuyển từ năm 2019 sang, đặc biệt là những công trình trọng điểm; các dự án từ nguồn vốn ODA, đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch để sớm phát huy hiệu quả các công trình. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ cho gia đình có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động bị mất việc, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ./.