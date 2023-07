Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ muộn

Người dân vùng cao Mù Cang Chải chăm sóc đàn gia súc trong giá rét

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt ở khu vực vùng cao tỉnh Yên Bái xuống thấp, chỉ từ 3 đến 5 độ C, có nơi dưới 1 độ C. Đặc biệt tại đỉnh Trống Páo Sang ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải còn xuất hiện băng tuyết