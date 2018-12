Ảnh: Du khách đổ lên Sa Pa “săn” băng tuyết, ga cáp treo Fansipan quá tải

Lượng lớn phương tiện đổ về Sa Pa qua quốc lộ 4D. Ùn tắc cục bộ xuất hiện trên các tuyến đường Khu vực nhà thờ đá Sa Pa Du khách chờ xe đến ga đi cáp treo Fansipan Đặc biệt, do khả năng băng tuyết xuất hiện cao nhất tại khu vực đỉnh Fansipan, trong khi chỉ có giải pháp tối ưu là đi cáp treo mới đặt chân được lên khu vực này, đây cũng chính là lý do khiến khu vực nhà ga cáp treo Fansipan trở nên quá tải. Bên trong ga đi cáp treo đông nghẹt khách Du khách phải xếp hàng dài chờ đợi lên cáp treo Làm thủ tục cho du khách đi cáp treo Khu vực ga đến cáp treo Fansipan ở độ cao 2.800m Từ trong cáp treo nhìn ra ngoài trời mù đặc Khu vực đỉnh Fansipan không có băng tuyết vì trời mưa khá lớn Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan trong ngày 30-12 vào khoảng -5 độ C Du khách lên đỉnh Fansipan Chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương trong thời tiết khắc nghiệt Tranh thủ chụp hình bên biểu tượng nóc nhà Đông Dương

