Bình minh thức giấc ở làng chài Mũi Né
VOV.VN - Từ khoảng 4 giờ 30 sáng, làng chài Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) rộn ràng khi những đoàn tàu cá trở về sau một đêm bám biển. Thuyền thúng nối nhau đưa hải sản vào bờ, thương lái tất bật thu mua, ngư dân gỡ lưới, phân loại cá và chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.
Từ lúc rạng đông đến khi nắng sớm phủ kín mặt biển, nhịp sống lao động hối hả nhưng bình dị đã tạo nên nét đặc trưng của làng chài Mũi Né – một điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi cảnh quan mà còn bởi những giá trị văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển.
Không chỉ là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ ngư dân, làng chài Mũi Né còn lưu giữ những nét sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng cư dân ven biển. Những chuyến tàu trở về lúc rạng đông, cảnh mua bán hải sản tấp nập, hình ảnh chèo thuyền thúng, vá lưới hay hàng trăm tàu cá neo đậu dưới nắng sớm đã tạo nên bức tranh lao động mộc mạc nhưng đầy sức sống.
Chính nhịp sống bình dị ấy đã góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của Mũi Né, nơi du khách không chỉ tìm thấy vẻ đẹp của biển mà còn cảm nhận được hơi thở chân thực của một làng chài truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.