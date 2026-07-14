Bình minh thức giấc ở làng chài Mũi Né

Từ lúc rạng đông đến khi nắng sớm phủ kín mặt biển, nhịp sống lao động hối hả nhưng bình dị đã tạo nên nét đặc trưng của làng chài Mũi Né – một điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi cảnh quan mà còn bởi những giá trị văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển.

Mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, mở đầu một ngày mới trên vùng biển Mũi Né. Đây cũng là thời điểm những chuyến tàu đánh bắt đêm bắt đầu trở về bến.

Trong ánh bình minh, một ngư dân kéo thuyền thúng vào bờ sau chuyến biển. Thuyền thúng vẫn là phương tiện gắn bó mật thiết với đời sống của ngư dân Mũi Né.

Khi trời vừa hửng sáng, hàng trăm tàu cá và thuyền thúng tập trung ngoài khơi, trong khi dưới bãi biển, hoạt động thu mua hải sản đã bắt đầu nhộn nhịp.

Nhìn từ trên cao, hàng trăm tàu cá và thuyền thúng neo đậu trên vùng biển trong xanh, tạo nên khung cảnh đặc trưng của làng chài Mũi Né mỗi buổi sớm.

Một ngư dân điều khiển thuyền thúng đưa người và hải sản từ tàu cá vào bờ. Thuyền thúng là phương tiện không thể thiếu trong hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân địa phương.

Không khí buổi chợ sớm trở nên nhộn nhịp khi người dân và thương lái tập trung trên bãi biển thu mua hải sản vừa được đưa vào bờ.

Những mẻ cá tươi được người dân nhanh chóng phân loại ngay trên bãi biển trước khi chuyển đến các chợ và cơ sở thu mua.

Từ trên cao, những rổ cá cơm được thương lái thu mua và phân loại ngay trên bãi biển để kịp vận chuyển đi tiêu thụ trong ngày.

Sau buổi họp chợ, các ngư dân tranh thủ gỡ và vá lại lưới, chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Khi thủy triều rút, nhiều người dân tranh thủ nhặt sò và lựa hải sản ven bãi, góp phần tăng thêm thu nhập sau buổi chợ sáng.

Một ngư dân đứng lặng bên thuyền thúng, hướng mắt ra đội tàu cá đang neo đậu trên biển Mũi Né trong nắng sớm. Sau những giờ lao động tất bật, làng chài dần trở lại nhịp sống bình yên, khép lại thời điểm nhộn nhịp nhất của buổi sáng.

Không chỉ là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ ngư dân, làng chài Mũi Né còn lưu giữ những nét sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng cư dân ven biển. Những chuyến tàu trở về lúc rạng đông, cảnh mua bán hải sản tấp nập, hình ảnh chèo thuyền thúng, vá lưới hay hàng trăm tàu cá neo đậu dưới nắng sớm đã tạo nên bức tranh lao động mộc mạc nhưng đầy sức sống.

Chính nhịp sống bình dị ấy đã góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của Mũi Né, nơi du khách không chỉ tìm thấy vẻ đẹp của biển mà còn cảm nhận được hơi thở chân thực của một làng chài truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.