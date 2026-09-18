Chấn chỉnh hoạt động đón, hướng dẫn khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh yêu cầu Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh chủ động rà soát các quy định, quy chế quản lý của Bảo tàng về việc đón, phục vụ khách du lịch; việc cung cấp thông tin, thuyết minh, giới thiệu về hiện vật, không gian trưng bày tại Bảo tàng, đảm bảo chính xác, khoa học, đúng quy định tại Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 và các quy định hiện hành liên quan.

Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh thông tin cho các hướng dẫn viên du lịch và đơn vị du lịch hướng dẫn du khách, khi đến tham quan Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Bảo tàng, tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương, quy định tại Luật Du lịch 2017 và các quy định liên quan.

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Bên cạnh yêu cầu báo cáo về hoạt động đón, hướng dẫn khách du lịch tại bảo tàng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh cũng yêu cầu Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra các sự việc như báo chí đã phản ánh liên quan đến hoạt động của Bảo tàng - Thư viện trong thời gian qua.

Trước đó ngày 17/9, UBND thành phố Quảng Ninh đã có văn bản về việc kiểm tra, xác minh hoạt động đón, hướng dẫn khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh và các cơ sở kinh doanh có liên quan; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh về hoạt động đón, tập hợp, thuyết minh và tổ chức lịch trình tham quan của khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh.