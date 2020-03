Chàng trai 28 tuổi đam mê cắm trại, kỹ năng nấu ăn dã chiến đỉnh cao

Minh Quý cho biết, nguyên tắc đầu tiên khi theo bộ môn này là an toàn. Anh nghiên cứu kỹ lưỡng từ đường đi đến điểm đến, và lường trước cả những khó khăn tại điểm cắm trại. "Chẳng hạn như việc thiếu củi, nước uống hoặc vấn đề an ninh tại điểm camp, chúng tôi thường xuyên có những chuyến tiền trạm để đảm bảo an toàn cũng như liên hệ với người dân địa phương để cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra mỗi thành viên đều tự chuẩn bị một túi sơ cứu cá nhân, phòng trường hợp ko may xảy ra".