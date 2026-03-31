Hàng triệu du khách đổ về Washington D.C. ngắm mùa hoa anh đào nở rộ

Thứ Ba, 17:02, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ đô Washington của Mỹ những ngày cuối tháng 3 này đang bước vào thời điểm rực rỡ nhất trong năm khi hàng nghìn cây hoa anh đào đồng loạt nở rộ, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về chiêm ngưỡng. Theo ước tính, có khoảng 1,5 triệu người đến thủ đô nước Mỹ mỗi năm vào dịp này.

Tại Washington D.C. (Mỹ), mùa hoa năm nay được ghi nhận đạt “đỉnh nở” vào ngày 26/3, khi khoảng 70% số hoa anh đào Yoshino - giống hoa anh đào chủ đạo tại Washington đồng loạt bung nở. Đây là thời điểm được xem là đẹp nhất, kéo dài từ 3 đến 7 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Những tán hoa trắng hồng phủ kín khu vực hồ Tidal Basin tạo nên khung cảnh đặc trưng mỗi độ xuân về, đánh dấu sự khởi đầu của mùa du lịch cao điểm tại thủ đô nước Mỹ.

Hoa anh đào Yoshino - giống chủ đạo tại Washington đồng loạt bung nở vào cuối tháng 3.

“Đây giống như một món quà từ Nhật Bản, giống như một kiểu thiên nhiên ở các quốc gia khác nhau nhưng lại cùng hòa vào với nhau, nên với tôi đó là một sự kết nối. Hoa anh đào nở khiến tôi cảm thấy bất ngờ, khi nghĩ về việc tất cả những điều đó có thể cùng tồn tại”, một du khách chia sẻ.

Tuy nhiên, lượng du khách tăng đột biến cũng kéo theo nhiều áp lực đối với hạ tầng đô thị, biến khu vực hồ Tidal Basin và National Mall trở thành những điểm đến đông đúc nhất. Các tuyến đường quanh khu vực trung tâm thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, bãi đỗ xe quá tải và giá dịch vụ gọi xe tăng cao.

Hoa anh đào nở tại khuôn viên một trường đại học ở Washington

Nhiều người dân địa phương lựa chọn tránh xa khu vực trung tâm trong những ngày cao điểm, chuyển sang các địa điểm ngắm hoa thay thế ở vùng ngoại ô, trong đó có khu Kenwood ở Bethesda, bang Maryland – nơi nổi tiếng với những con đường rợp bóng hoa anh đào từ nhiều thập kỷ trước.

Hoa anh đào tại Washington D.C. có lịch sử hơn một thế kỷ, bắt nguồn từ món quà ngoại giao của Nhật Bản tặng Mỹ vào năm 1912. Khoảng 3.000 cây ban đầu đã được trồng quanh khu vực Tidal Basin, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đến nay, số lượng cây đã tăng lên hơn 3.700, tiếp tục đóng vai trò trung tâm của Lễ hội hoa anh đào quốc gia ở Mỹ – sự kiện thường niên kéo dài đến giữa tháng 4.

Du khách đổ về khu vực hồ Tidal Basin để ngắm anh đào

Đáng chú ý, mùa hoa năm nay tại Washington D.C. tiếp tục xu hướng nở sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Đây là năm thứ bảy liên tiếp hoa đạt đỉnh sớm, phù hợp với xu thế dài hạn được cho là chịu tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tháng 3 cao hơn mức trung bình khoảng 5 độ C đã thúc đẩy quá trình phát triển của nụ hoa, rút ngắn chu kỳ nở xuống chỉ còn khoảng 15 ngày, một trong những khoảng thời gian ngắn nhất từng được ghi nhận.

Du khách đổ về thủ đô Washington ngắm hoa anh đào nở rộ

Quang Trung/VOV-Washington
