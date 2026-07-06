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Tour ẩm thực đi bộ tại TP HCM được vinh danh trên Tripadvisor

Thứ Hai, 17:52, 06/07/2026
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VOV.VN - Super Niche Food Walking Tour in Ho Chi Minh City, sản phẩm du lịch ẩm thực do Saigon Vibes tổ chức, vừa được Tripadvisor trao giải Travelers' Choice Best of the Best 2026, hạng mục Things to Do, ghi nhận đây là một trong những trải nghiệm được du khách quốc tế đánh giá cao nhất khi đến Việt Nam.

Giải thưởng dựa trên số lượng và chất lượng đánh giá thực tế của du khách đã trải nghiệm tour trong giai đoạn 1/1 đến 31/12/2025, một trong những tiêu chí khắt khe của Tripadvisor nhằm tôn vinh các sản phẩm du lịch nhận được phản hồi tích cực, ổn định từ người dùng trên toàn cầu.

Khác với các tour ẩm thực thông thường dẫn khách qua những điểm ăn quen thuộc, Super Niche Food Walking Tour chọn hướng đi bộ sâu vào các con hẻm nhỏ của Sài Gòn, nơi tập trung những quán ăn lâu năm, gánh hàng rong và món ăn đặc trưng của miền Nam mà du khách khó tự tìm thấy nếu không có người dẫn đường. Tour duy trì quy mô nhóm nhỏ, ưu tiên trải nghiệm gần gũi, để mỗi thực khách có thể vừa ăn, vừa nghe câu chuyện văn hóa phía sau từng món.

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Anh Phước, founder Saigon Vibes, cho biết giải thưởng từ Tripadvisor là sự ghi nhận quan trọng, bởi đây là đánh giá đến từ chính du khách đã trải nghiệm thực tế, không qua hội đồng chuyên môn. Anh cũng cho biết đơn vị luôn theo dõi sát các phản hồi sau mỗi tour để liên tục điều chỉnh lộ trình và lựa chọn điểm ăn, nhằm giữ được tính "đặc trưng" và mới mẻ cho khách quay lại nhiều lần.

Trước đó, Super Niche Food Walking Tour cũng nằm trong danh sách đề cử của World Culinary Awards hai năm liên tiếp 2025 và 2026, hạng mục dành cho trải nghiệm ẩm thực dẫn tour tốt nhất tại Việt Nam. Việc liên tục được các tổ chức du lịch và ẩm thực quốc tế ghi nhận cho thấy xu hướng du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm ẩm thực bản địa chân thực, thay vì chỉ tham quan những địa điểm nổi tiếng.

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Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu được xem là một trong những điểm đến có nền ẩm thực đường phố phong phú nhất Đông Nam Á, với hàng nghìn món ăn khác nhau trải dài từ các quán vỉa hè đến chợ đêm. Sự xuất hiện của các tour ẩm thực chuyên sâu, được tổ chức bài bản như Super Niche Food Walking Tour, góp phần giúp du khách quốc tế tiếp cận lớp văn hóa ẩm thực ẩn sâu trong đời sống thường nhật của người Sài Gòn, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho du lịch trải nghiệm tại thành phố.

Thông tin chi tiết về Super Niche Food Walking Tour in Ho Chi Minh City,

Truy cập: saigonvibes.com

 

CTV An An/VOV.VN
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