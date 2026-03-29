Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh” khai mạc Du lịch Cát Bà 2026

Tại lễ khai mạc, ông Phan Viết Điện - Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) khẳng định, sự kiện Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải năm 1959 là dấu mốc lịch sử đặc biệt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Cát Hải hôm nay đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực; trong đó, du lịch Cát Bà đã có bước chuyển rõ nét. Hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ hiện tại; môi trường du lịch ngày càng hấp dẫn, lành mạnh, các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng. Đặc biệt, việc định hướng phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn bản sắc văn hóa đang trở thành định hướng chủ đạo của đặc khu Cát Hải.

Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh” kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải (31/3/1959-31/32026) và khai mạc Du lịch Cát Bà 2026.

Ông Phan Viết Điện nhấn mạnh, các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp gắn với bản sắc văn hóa đậm đà và cộng đồng người dân thân thiện, mến khách là cơ sở, động lực để du lịch Cát Bà phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của đặc khu Cát Hải trong giai đoạn tới.

"Các sở, ban, ngành của thành phố Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp của thẩm quyền công nhận Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia. Đây sẽ là dấu mốc có nghĩa quan trọng tạo ra cơ hội lớn để Cát Bà bứt phá mạnh mẽ, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và mang tầm quốc tế", ông Phan Viết Điện cho biết.

Khai mạc du lịch Cát Bà 2026.

Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh” gồm 3 chương: “Cát Bà điểm hẹn”, “Cát Bà cất cánh vươn xa” và “Cát Bà sức sống xanh” được dàn dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và sức sống hiện đại của quần đảo Cát Bà. Thông qua các ca khúc đặc sắc như “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, “Hải Phòng thành phố tôi yêu”, “Cát Bà điểm hẹn tình yêu”, “Bác về Làng Cá”, "Cát Bà đảo ngọc tình người”… cùng các tiết mục múa đương đại và liên khúc dân gian – nhạc trẻ, chương trình đã khắc họa một bức tranh Cát Bà giàu bản sắc và đầy sức sống, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng phát triển, đưa Cát Bà vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Chị Lan Hương - phường Hải An, TP Hải Phòng cảm nhận về chương trình Cát Bà xanh và du lịch Cát Bà: "Mỗi một năm, chương trình "Cát Bà xanh" đều có một sự khác biệt và mang đến cho du khách cũng như người dân của Cát Bà một sự hồi hộp, mong chờ và vui tươi. Tôi cảm thấy năm nay, du lịch Cát Bà sẽ phát triển hơn rất nhiều, với những sự ưu đãi, những điểm đến mới, hấp dẫn. Tôi thích vịnh Lan Hạ nhất, vì khi trải nghiệm trên vịnh Lan Hạ có rất nhiều điều thú vị".