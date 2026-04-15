Cơ hội cho du lịch Tây Ninh từ Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu

Phát biểu tại hội nghị vùng Việt Nam của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2026 tại Tây Ninh, ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập, du lịch không chỉ là ngành kinh tế quan trọng mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa và nâng cao vị thế địa phương. Việc hội nghị quy tụ các đoàn từ Hàn Quốc, Malaysia cùng các tỉnh, thành của Việt Nam cho thấy sức hút và vai trò ngày càng rõ nét của Tây Ninh trong mạng lưới hợp tác du lịch quốc tế.

Tây Ninh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch vùng

Với quy mô kinh tế năm 2025 đạt hơn 13,3 tỷ USD, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.776 USD/năm, Tây Ninh đang có nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Lợi thế đường biên giới dài hơn 368 km tiếp giáp Campuchia cùng vị trí cửa ngõ kết nối tiểu vùng Mekong giúp địa phương có điều kiện thuận tiện mở rộng các tuyến du lịch liên quốc gia.

Từ các tham luận tại hội nghị, nhiều giải pháp liên kết vùng được đề xuất như xây dựng chuỗi tour liên tỉnh Đông Nam Bộ – Tây Nam Bộ, kết nối du lịch xuyên biên giới Việt Nam – Campuchia; đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành nền tảng quảng bá chung; chia sẻ dữ liệu du lịch và phối hợp xúc tiến thị trường quốc tế.

Hội nghị vùng Việt Nam của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2026 được tổ chức tại Tây Ninh

Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường vai trò của các tổ chức quốc tế như TPO trong kết nối đối tác cũng được xem là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nếu phát huy hiệu quả các nền tảng hợp tác này, du lịch Tây Ninh trong tổng thể hệ thống du lịch Nam Bộ được kỳ vọng sẽ bứt phá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của vùng và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Khu du lịch Núi Bà Đen là điểm đến thu hút du khách của Tây Ninh

Để tạo bản sắc riêng bổ trợ cho hoạt động du lịch vùng, ông Phạm Tấn Hòa cho biết tỉnh Tây Ninh đặt trọng tâm đẩy mạnh và thu hút đầu tư thêm vào xu hướng du lịch thể thao và chăm sóc sức khỏe, những lĩnh vực Tây Ninh có nhiều tiềm năng.

"Các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch tâm linh, du lịch gắn với di tích lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp và du lịch MICE... đang từng bước được địa phương đầu tư, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Tây Ninh mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các thành viên TPO, các tổ chức quốc tế, các địa phương và doanh nghiệp" - ông Phạm Tấn Hòa nói.