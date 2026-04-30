Công khai đường dây nóng, hàng vạn du khách phủ kín biển Sầm Sơn dịp 30/4

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cả nước lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Trong bức tranh sôi động ấy, Sầm Sơn tiếp tục khẳng định sức hút khi trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, thu hút lượng lớn du khách đổ về trong những ngày đầu kỳ nghỉ.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ngay từ sáng sớm ngày 30/4, các trục đường dẫn vào thành phố biển Sầm Sơn đã đông đúc phương tiện. Dòng xe nối dài từ quốc lộ đến các tuyến đường ven biển cho thấy sức nóng của mùa du lịch hè năm nay. Lượng lớn du khách lựa chọn di chuyển bằng ô tô cá nhân hoặc xe khách, phù hợp với khoảng cách thuận tiện từ các tỉnh phía Bắc.
Là đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, Sầm Sơn sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và dịch vụ. Từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc..., du khách chỉ mất khoảng 3–4 giờ di chuyển bằng ô tô để đến biển.  Đây chính là yếu tố khiến Sầm Sơn luôn nằm trong top lựa chọn của các gia đình mỗi dịp nghỉ lễ.
Tại khu vực bãi biển trung tâm, đặc biệt là các bãi tắm A, B, C, hàng nghìn du khách đổ xuống biển giải nhiệt trong tiết trời đầu hè oi nóng. Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển Sầm Sơn như một “biển người” với đủ sắc màu của áo phao, ô che nắng và những hoạt động vui chơi sôi động.
Các gia đình, nhóm bạn trẻ hào hứng tham gia các trò chơi trên biển, từ tắm biển, kéo phao chuối đến chụp ảnh check-in.
Trên bãi biển, ba bố con ngồi sát bên nhau, lặng lẽ “sáng tạo” thế giới riêng của mình.
Một nhóm bạn trẻ quây quần bên nhau, hào hứng “thiết kế” hòn non bộ ngay giữa không gian biển rộn ràng.
Giữa không gian nhộn nhịp của Sầm Sơn, một nhóm gia đình nổi bật với những bộ đồng phục rực rỡ, cùng nhau tạo dáng trên bãi cát.
Một bạn nữ trẻ tự tin tạo dáng trước ống kính, nổi bật giữa không gian biển nhộn nhịp.
Chị Hường, Yên Định, Thanh Hóa cho biết, kỳ nghĩ lễ kéo dài cho nên gia đình chị chọn Sầm Sơn là kỳ nghỉ của gia đình. 
Anh Thắm, du khách cho biết: “Sầm sơn mọi thứ quy củ hơn, dịch vụ tốt hơn. Nếu tiếp tục giữ được như thế này, Sầm Sơn chắc chắn sẽ còn thu hút đông khách hơn nữa”.
Bà Hoàng Thị Tý (Hưng Yên) cho biết, hầu như năm nào gia đình bà cũng đi Hà Nội, bởi quãng đường di chuyển vừa phải, bà và các cháu nội không bị mệt. "Do tuổi già nên không tắm chỉ đứng ngắm biển, Sầm Sơn năm nay đông hơn mọi năm. Bãi biển sạch sẽ, không còn hình ảnh lộn xộn bán hàng rong nhiều như ngày trước", bà Túy nói.
Hoạt động xe điện tại Sầm Sơn hoạt động quy cũ hơn, không còn tình trạng kèo kéo khách.
Việc công khai danh bạ điện thoại không chỉ là kênh hỗ trợ mà còn thể hiện rõ cam kết của chính quyền trong việc xây dựng hình ảnh Sầm Sơn thân thiện - an toàn - chuyên nghiệp.

 

CTV Phương Giang/VOV.VN
Người dân rời Thủ đô về nghỉ lễ, cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc cục bộ

Sao Việt hôm nay 24/4: Quang Minh U70 đăng ký kết hôn với người mẫu kém 37 tuổi

Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC sáng cửa vào tốp ba V-League

Đặc sắc lễ hội “giỗ trận” bên dòng Bạch Đằng

Tấp nập du khách trải nghiệm "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" năm 2026

